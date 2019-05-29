Недосчитались

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Литовский общественный вещатель LRT обратится в Европейский вещательный союз (EBU) за разъяснением по поводу учета голосов Италии на «Евровидении-2019», что отрицательно сказалось на выходе Литвы в финал, сообщает LRT. Публикация результатов голосования показала, что представителю Литвы Юрию Векленко не хватило всего лишь одного балла для выхода в финал. Однако результаты, обнародованные итальянским вещателем RAI, отличаются от тех, которые зарегистрированы на официальном сайте голосования и используются для расчета окончательных результатов второго полуфинала. Оказалось, что итальянские телезрители дали представителю Литвы на один балл больше — как раз его и не хватило для выхода в финал. Теперь LRT намерен официально подать заявку в EBU с просьбой дать разъяснения.

Подготовлено литовским СМИ