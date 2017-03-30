Неоднозначная реакция на фильм польского режиссера

Украинские общины в Литве критикуют решение представителей кинофестиваля Kino pavasaris («Киновесна») показать в этом году фильм польского режиссера «Волынь».

По их мнению, фильм Войцеха Смажовского необъективно отражает историю польских погромов («Волынская резня»), которые устраивали украинцы.

«Украинское общество Вильнюса и Ассоциация прибалтийских украинцев выражают несогласие с включением фильма «Волынь» в вильнюсский Kino pavasaris в этом году, потому что в нем демонстрируется односторонний, субъективный взгляд режиссера на болезненные для обоих народов – украинского и польского – события прошлого», – говорится в совместном заявлении организаций.

В ленте «Волынь» показаны события 1942 и 1943 годов, когда на оккупированной нацистами части Польши, в Волыни, украинские националисты устраивали польские погромы, получившие название «Волынской резни».

Представители фестиваля Kino pavasaris говорят, что «Волынь» решили показывать прежде всего из-за художественной ценности фильма. Эта лента была номинирована на получение наград в польском кино в 14 категориях, в 9 категориях она получила награды.

«Мы хотели позволить зрителям самим дать оценку посланию, которое несет фильм. Kino pavasaris, который проводится уже 22 года, взрастил критическое и интеллектуальное поколение зрителей – мы очень ими гордимся и полностью ими доверяем», – говорят организаторы фестиваля.

На Украине этот фильм не рекомендован к показу.

Инф. «ЛК»

Метки: N13 (1153) 30 марта, Волынь, Киновесна, Фильм