Норвегия высылает польского консула

Министерство иностранных дел Норвегии сообщило о высылке из страны консула Польши Славомира Ковальского. Об этом в понедельник, 21 января, сообщает RMF24 со ссылкой на пресс-секретаря норвежского МИД Анэ Хаавардсдаттер Лунде.

В МИД Норвегии отметили, что причиной такого решения стало несоответствие деятельности консула роли дипломата, в частности, его неприемлемое поведение в отношении представителей государственных органов Норвегии.

Теперь у польского дипломата есть три недели, чтобы покинуть территорию Норвегии.

Славомир Ковальский является руководителем консульского отдела в посольстве Польши в Осло. Он оказал помощь 150 польским семьям в связи с делами об изъятии детей норвежским органом, который занимается защитой прав ребенка.

В 2016 году за свою деятельность Ковальский стал победителем конкурса «Консул года», организованного МИД Польши.