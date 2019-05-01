Нотариальный сервис

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Министерство юстиции намерено менять расценки на услуги нотариусов. Хотя литовские нотариусы утверждают, что их зарплаты одни из самых низких в Европе, однако их клиенты жалуются на слишком высокие цены.

Литва в 1992 году приняла модель латинского нотариата, при которой количество нотариусов ограничено, но разработан строгий порядок их работы, и их можно контролировать. Цены на услуги нотариусов были утверждены в 1996 году. По сути, они не менялись. Но тогда недвижимость стоила меньше. Сегодня в результате повышения цен возросли и услуги нотариусов.

Жители Вильнюса жалуются на высокие расценки, дескать, за каждую бумажку – несколько десятков евро. «Если говорить о сделках с недвижимостью, то процент составляет 0,45%, плюс оплата дополнительных услуг. Иногда общая сумма оказывается непомерно большой. Молодые люди, покупающие первое жилье, берут кредит и платят нотариусу 800 евро, это, может быть, составляет месячные доходы одного человека. Мы считаем, что в таких случаях расценки должны снизиться. Второй момент: чем дороже жилье, тем больше зарабатывает нотариус, все логично, и тем не менее этот процент должен уменьшиться. Наша цель — пересмотр расценок, — отметил министр юстиции Элвинас Янкявичюс. – Кроме того, часть услуг могла бы быть перенесена в электронное пространство».

Вместе с тем представители Ассоциации нотариусов отмечают, что работа нотариусов ответственная. За нанесенный ущерб нотариус отвечает своим имуществом. Кроме того, у него немало расходов по обслуживанию офиса. Чтобы стать нотариусом, необходимо иметь образование, надо готовиться, начать работать, победить в конкурсе на конкретное место… Нотариус должен платить зарплаты помощникам. В Литве 252 нотариуса, в позапрошлом году их доходы составили 26 млн евро.

Министерство юстиции в ходе дискуссий с нотариусами, представителями бизнеса намерено найти наилучшие предложения по снижению цен на услуги нотариуса. Регулирование деятельности нотариусов давно не менялось, а цены недостаточно объективно обоснованы.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ