Новая математика, 4,11

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Что вам говорит цифра – 4,11? Скорее всего – ничего. Даже если бы я уточнила, что это 4,11 евро, все равно яснее не стало бы. Однако именно эта цифра – не четыре, не четыре с половиной или какая-то более круглая.

Отныне она станет актуальной для тех, кто покупает компенсируемые на 100% лекарства. Доплата за эти лекарства больше не может превышать эту загадочную сумму. А сумма – даже не из учебника Палубинскаса. Это средняя сумма доплаты пациента, которая была в прошлом году. Бывшая средняя, а сейчас уже – максимальная. Тут даже Евклид с Пифагором сдались бы, подняв руки вверх. Это медицинская математика здоровья, когда средние показатели становятся максимальными и будут им не по зубам.

Министерство здравоохранения объявляет, что сделало очень большие изменения в списке компенсируемых лекарств. И это – истинная правда. Однако этим переменам радуются действительно не все. Радуются те, чьи употребляемые лекарства до сих пор не компенсировались, а были включены в список. Возмущаются те, чьи употребляемые лекарства были вычеркнуты из списка компенсируемых. Не потому, что они были слишком дороги для государства, а потому, что государство решило, что они слишком дороги для пациента – слишком велика доплата за них. И те, кто хочет употреблять привычные лекарства, сейчас уже должны будут платить не доплату, а полную цену лекарства. Если, конечно, такие лекарства останутся на литовском рынке. Если нет, то понадобятся именные рецепты или какие-то регулярные поездки на более крупные рынки, чтобы приобрести эти лекарства.

И хотя министерство радуется тому, что список компенсируемых лекарств становится все лучше, на самом деле он становится другим, но все таким же странным, как эта математика 4,11 евро. Вот болеете, вы пьете лекарства. А при вашей болезни никакие лекарства не компенсируются. Потому что список только называется списком компенсируемых лекарств. На самом деле он уже в несколько этажей – и болезней, и лекарств, и еще – пациентов. Ты – паралитик, ты – прокаженный, ты – слепой, и всем – соли здоровья, как в мрачном романе Маркеса о диктаторе. То, что ты платишь страховые взносы, — это пустое дело. Получишь ли ты компенсацию, решит Ее высочество, замаскированная под именем комиссии.

Есть болезни, при которых полагается компенсация, есть пациенты, которые разложены по полочкам, тебе – можно, тебе – нет, и устанавливаются уровни компенсации лекарств. Паралитикам – 80%, прокаженным – 90%, кое-кому – все 100%, а кое-кому – только соли для здоровья – ничего, принимайте. История появления процентов компенсации старая, как и сама компенсация. Всем по 100% не хватило – так можно было бы ее обобщить. Ходят слухи, что министр, желая ублажить свою профессию, болезни этой области поднял на 100-процентный уровень компенсации. Хотя все прекрасно поняли, как плохо, что нехорошо компенсировать все 100 % – система дорожает.

Тогда появился 90-процентный уровень компенсации. Чтобы те, что компенсируются на 100%, были перенесены на более низкий уровень. Уровень компенсации появился. Но лекарства на него так и не были перенесены. Сейчас же эти 90% стали не понижением уровня компенсации, а его повышением. Тогда и появилась еще большая необходимость фиксировать максимальную доплату, эти самые 4,11 евро. Все на благо пациента.

А давайте все-таки посмотрим со стороны пациента. Коль уж платишь взносы страхования здоровья, то, может, и не министерству углубляться в то, паралитик ты, слепой или прокаженный, как в романе Маркеса о диктаторе. Может, власть могла бы быть нейтральной в отношении болезней и не дифференцировать уровень компенсации по болезням.

Во-вторых, может, власть может быть нейтральной по отношению к пациенту и не гонять его от семейного врача к кардиологу и обратно, чтобы он мог получить компенсируемое лекарство.

И в-третьих – может, власть могла бы быть нейтральной в отношении кошелька пациента тогда, когда пациент может и хочет уплатить доплату. Потому что новая математика 4,11 совсем не сочетается с тем, что в части взносов действует обязательное всеобщее страхование здоровья. Платят все, однако заболев, не все получают.

Рута ВАЙНЕНЕ, экономист