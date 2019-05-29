Новый маршрут

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У гостей столицы появляется возможность узнать, почему Вильнюс в свое время называли «Литовским Иерусалимом». Бесплатный туристический маршрут «Открой для себя еврейское наследие» познакомит с выдающимися литваками, их биографиями, заслугами, архитектурными памятниками еврейского Вильнюса, трагедией Холокоста и деятельностью по сохранению объектов культуры в наши дни. Муниципальное туристическое агентство „Go Vilnius“ подготовило маршрут на двух языках — английском и иврите, так как в последнее время число экскурсантов из Израиля увеличилось на 36 процентов, а 2020-й объявлен годом Виленского Гаона. Маршрут можно найти на сайте vilnius-tourism.lt.

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt