NYT: Трамп разослал письма союзникам по НАТО с требованием увеличить расходы на оборону

Президент США Дональд Трамп направил лидерам стран НАТО письма, в которых потребовал выполнить обязательства по повышению расходов на оборону. Об этом сообщает газета The New York Times. По данным издания, послания, адресованные главам Германии, Бельгии, Норвегии и Канады, были разосланы в июне.

В частности, в письме канцлеру ФРГ Ангеле Меркель Трамп написал: «Как мы обсуждали во время вашего визита в апреле, в США растет разочарование в связи с тем, что некоторые союзники не увеличили расходы на оборону, как обещали». Американский президент отметил, что продолжающаяся недостаточная трата средств на оборону со стороны Германии негативно сказывается на безопасности НАТО и становится оправданием невыполнения обязательств по расходам на оборону для других союзников, берущих пример с ФРГ. Трамп предупредил, что Вашингтон теряет терпение в ожидании выполнения данных ранее обещаний.

По словам Трампа, в дальнейшем Вашингтону будет все сложнее объяснять гражданам США, почему некоторые страны не вносят свой вклад в коллективную оборону НАТО в то время, как американские военнослужащие продолжают жертвовать собой в военных операциях за рубежом.

В таком же духе написаны послания лидерам других стран, в том числе премьер-министру Канады Джастину Трюдо, главе правительства Норвегии Эрне Сульберг и премьеру Бельгии Шарлю Мишелю, говорится в статье.

Как отмечает NYT, письма свидетельствуют об углублении разногласий между США и странами Европы, проявившихся в ходе недавнего саммита G7 в Квебеке и вызвавших у Брюсселя сильную обеспокоенность отсутствием солидарности в рядах союзников перед лицом угроз со стороны России. Существующие противоречия могут сыграть на руку президенту РФ Владимиру Путину, который должен встретиться с Трампом в Хельсинки после саммита НАТО, основной задачей которого является внесение раскола в НАТО, отмечает газета.

Ранее газета The Times писала об опасениях британских властей в связи с тем, что договоренности, которые могут быть достигнуты на предстоящей встрече Трампа и Путина, подорвут позиции НАТО в мире и нарушат единство внутри альянса.

Члены британского кабинета министров высказывали опасения, что на саммите Трампа удастся убедить в том, чтобы США сократили объем своих обязательств в военной области перед Европой, что ослабит оборонные возможности стран альянса. Чиновники выражали обеспокоенность тем, что американский лидер по итогам переговоров может отменить или изменить запланированные военные учения альянса, что приведет к кризису в НАТО.

Резкий тон отправленных Трампом писем указывает на то, что США после нескольких месяцев безрезультатных призывов к партнерам по НАТО могут сократить свое военное присутствие в мире, если союзники по-прежнему не будут вкладывать больше средств в обеспечение коллективной безопасности, говорится в статье.

На саммите НАТО в Уэльсе в сентябре 2014 года лидеры стран альянса договорились в течение десяти лет увеличить военные расходы на уровне больше 2% от ВВП. В настоящее время только восемь членов НАТО соблюдают это обязательство. Трамп неоднократно указывал партнерам по альянсу на необходимость исправить существующее положение и обещал поднять этот вопрос на предстоящем саммите НАТО, который пройдет 11-12 июля в Брюсселе.

NEWSru.com