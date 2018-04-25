Обновление улиц – по новым технологиям

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В Вильнюсе проходят работы по приведению в порядок одной из самых главных улиц Науяместиса – Швитригайлос.

В течение нескольких месяцев на участке улицы от ул. Кауно до ул. Панярю уложат новый асфальт, заменят бордюры, обновят тротуары, оборудуют дополнительную полосу A, которая соединится с трассой общественного транспорта. Затем обновят и разметку на этом участке. На ремонт ул. Швитригайлос Вильнюсская мэрия выделила около 200 000 евро.

«После обновления улицы уровень шума снизится примерно на 30%. С учетом результатов проведенных исследований поверхности дороги на ул. Швитригайлос уложат асфальт нового типа с особым наполнителем», – сказал глава отдела инфраструктуры при Департаменте хозяйства и транспорта Гинтаутас Няура. Этот наполнитель – новинка на улицах столицы, которую рекомендуют эксперты Вильнюсского университета им. Гядиминаса. «Верхний слой асфальта с низким уровнем шума отличается особой текстурой. Когда по такому асфальту проезжают колеса, снижается так называемый шум от сжатия и последующего «взрыва» воздуха. Исследования показали, что для снижения этого эффекта используют разного рода резину для покрышек», – сказал глава компании Grinda Кястутис Вайцекютис.

Чтобы участники движения столкнулись с минимальными неудобствами, ул. Швитригайлос будут ремонтировать не всю сразу, а поэтапно, кусками. После того как эту улицу приведут в порядок, около 22 000 вильнюсцев, которые ежедневно проезжают по ней, почувствуют перемены к лучшему. На данный момент в Вильнюсе приводят в порядок ул. Уосю, Рятконю, Тоторю, Б. К. Балуче, Жарию, Балтосес Вокес, Антакальне, Гяляжине Вилко, Осло, Вярлю, Юстинишкю и др.

Инф. «ЛК», BNS, vilnius.lt