Обвиняемый по делу о событиях 13 января просит сменить адвоката

Один из руководителей Литовской компартии Владислав Швед, являющийся обвиняемым в деле о трагических событиях 13 января 1991 года в Вильнюсе, заявил, что отказывается от назначенного ему адвоката, поскольку его возмутило публично заявленное мнение защитника об упомянутых событиях.

Обвиняемый попросил назначить ему другого адвоката.

В. Швед, как и большинство других обвиняемых по этому делу, не участвует в заседаниях Вильнюсского окружного суда (ВОС). Обвиняемых представляют назначенные государством защитники, несколько обвиняемых сами наняли адвокатов. В. Шведу, как и другим, были назначены два адвоката, один постоянно участвует в процессах, а другой запасной.

«Меня обвиняют в военных преступлениях и преступлениях против человечности. Я считаю, что грубейшим образом нарушаются мои права на объективную защиту», – говорится в заявлении В. Шведа, которое было зачитано на судебном заседании.

Он пишет, что ему был назначен адвокат Рената Янушите, с ней он общался посредством электронной почты. Однако в августе прошлого года он получил сообщение о том, что его будет представлять адвокат Каролис Йовайшас. В. Швед жаловался суду по поводу того, что защитник сознательно избегает контакта. Кроме того, он не раз публично выражал свое мнение о событиях 13 января, которое, по словам В. Шведа, противоречит его позиции по предъявленным обвинениям.

Обвиняемый считает, что К. Йовайшас как адвокат, выступая публично, пользовался материалами дела о событиях 13 января. Подсудимый отметил, что его особенно возмутил публичный комментарий адвоката о том, что «ложь Кремля о 13 января не так противна. Она гораздо противнее».

Обвиняемый обжаловал в суде «особо пристрастную и политизированную позицию», изложенную К. Йовайшасом в публикации. По словам обвиняемого, это демонстрирует, что он поддерживает сторону обвинения. В. Швед попросил назначить ему другого адвоката.

Самая объемная часть дела 13 января о событиях, когда была предпринята попытка агрессией и силой вернуть восстановившую независимость Литву в состав СССР, рассматривается в ВОС уже более полутора лет. Обвинения в этом деле предъявлены более чем 60 лицам, более 800 людей признаны пострадавшими.

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