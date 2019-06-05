Обвиняемых в шпионаже  — за решетку на 6 лет

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Двоих обвиняемых в шпионаже в пользу России литовские прокуроры просят приговорить к шести годам тюремного заключения каждого. Об этом BNS информировала Генеральная прокуратура.

Шяуляйский окружной суд завершил рассмотрение дела о шпионаже в пользу России. Оно рассматривалось в закрытом режиме.

«Завершено рассмотрение уголовного дела, прозвучали заключительные прения. Приговор будет вынесен 20 июня», — сказал BNS представитель Шяуляйского окружного суда Витаутас Йончас.

Один из обвиняемых на момент задержания работал на Авиабазе ВВС Литвы, другой уже вышел в запас.

Это досудебное расследование начато в декабре 2017 года после получения из Второго департамента оперативных служб при Минобороны информации о зафиксированной передаче данных разведывательному ведомству одного зарубежного государства и возникновения подозрений в шпионаже.

Обвиняемые признают свою вину.

Материалы уголовного дела показывают, что с осени 2014 года по поручению разведведомства зарубежного государства в помещениях Авиабазы ВВС Литвы проводилась фотосъемка служебных документов, схем служебных помещений, схем, планов и объектов аэропорта Авиабазы, распоряжений, решений командования, а также других закрытых, но не засекреченных данных.

Тайные встречи с представителями российской разведки проходили в России или в других зарубежных странах, соблюдались и другие меры особой конспирации.

Оба обвиняемых задержаны 11 декабря 2017 года.

Подготовлено литовскими СМИ