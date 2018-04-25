Один из крупнейших банков Швейцарии оштрафовали на 3,7 млрд евро за неуплату налогов

🔊 Воспроизвести

Французский суд признал швейцарский банк UBS AG виновным в незаконном привлечении клиентов и отмывании доходов, связанных с уклонением от уплаты налогов. Банк обязали выплатить штраф в размере 3,7 млрд евро и ущерб французскому государству, сообщает агентство Reuters.

Французская прокуратура заявила, что UBS отправляет швейцарских банкиров на турниры по гольфу, концерты классической музыки и прочие мероприятия с целью незаконного привлечения новых клиентов. Также прокуроры считают, что UBS помогал состоятельным французским клиентам уклоняться от уплаты налогов в период с 2004 по 2012 год.

Суд обязал банк выплатить штраф в размере 3,7 млрд евро и дополнительный ущерб французскому государству в размере 800 млн евро. При этом UBS в январе сообщил о чистой прибыли в 2018 году в размере $4,9 млрд.

В банке опровергают обвинения в налоговых махинациях. Представители UBS заявили, что обжалуют решение суда. Апелляция же может привести к тому, что дело затянется на годы и банку ничего не придется платить.

belta.by