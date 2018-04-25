Omniva планирует увеличить сеть почтоматов к 2021 году до 500

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Компания по доставке почтовых посылок Omniva LT к 2021 году планирует увеличить сеть почтоматов до 500, на это будет выделено 3-4 млн евро, кроме того, предприятие обещает новые направления развития, пишет деловая газета Verslo zinios.

Деньги на инвестиции Omniva LT заимствует у патронирующей эстонской государственной логистической компании Eesti Post.

Omniva LT в этом году уже инвестировала 500 тыс. евро в новую линию распределения посылок, которая должна повысить продуктивность предприятия и точность и скорость ее операций.

Компания также планирует новые направления развития — планируется предложить клиентам свои платежные решения, а также услуги электронной торговли предприятиям.

BNS