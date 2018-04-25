Отказ от перевода часов – в осеннем политсезоне

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Еврокомиссия обещает этой осенью представить официальное предложение государствам-членам и Европарламенту по вопросу отказа от перевода часов дважды в год.

ЕК предложила изменить нынешние правила в пятницу, оценив результаты публичных консультаций. В ходе консультаций 84% граждан ЕС отметили, что одобряют предложение отменить смену времени дважды в год. В Литве этот показатель составил 91% респондентов.

«Сегодня на встрече комиссаров было принято решение о том, что комиссия учтет выраженную гражданами волю и подготовит правовое предложение для государств-членов и Европарламента, с целью изменить нынешнее регулирование», — заявил BNS глава представительства ЕК в Литве Арнольдас Пранцкявичюс.

«Предложения будут выдвинуты в обычном порядке, когда уже начнется осенний политический сезон», — сказал он.

По словам А. Пранцкявичюса, Комиссия хочет решить этот вопрос в период своего мандата. Выборы в Европарламент состоятся в мае следующего года.

Решение будет принято, если его одобрит квалифицированное большинство государств-членов — для этого требуется 16 голосов из 28, а одобряющие страны должны представлять не менее 65% населения ЕС.

Он также добавил, что решение о том, какое время выбрать — летнее или зимнее — каждая страна сможет принять индивидуально.

Литва вместе с Финляндией и Польшей была среди инициаторов отказа от перевода времени в масштабе ЕС, такую же позицию выразил и Европарламент.

Летнее время ввозится в большинстве стран Европы и Северной Америки. Сторонники этой идеи утверждают, что более продолжительные светлые летние вечера позволяют экономить электроэнергию, поощряют людей находиться на свежем воздухе, сокращают количество аварий и риск преступности.

С 1996 года каждый европеец переводил часы в последнее воскресенье марта на один час вперед, а в последнее воскресенье октября — на один час назад.

Критики утверждают, что ежегодный ритуал раздражает людей, вызывает кратковременные проблем со здоровьем, а экономическая выгода не доказана.

BNS