Отопительный сезон за 5 лет унес почти 40 жизней

Во время отопительного сезона в Литве количество пожаров увеличивается на 20%. По данным Департамента противопожарной безопасности и спасения, больше всего пожаров в домах из-за печей, каминов и дымоходов возникает в декабре, январе и феврале. За 5 лет во время таких пожаров погибло 39 человек, из них 25 жили в деревне, сообщает LRT.

Чаще всего пожары в домах возникают из-за того, что после завершения отопительного сезона люди забывают отремонтировать печки и почистить дымоходы, а с наступлением холодов спешат как можно скорее начать топить.

Пожарные рекомендуют регулярно проверять дымоходы, не появились ли трещины, через которые может проникнуть дым или огонь.

Также с наступлением отопительного сезона увеличивается количество случаев, когда пожар вызывает хранение горючих жидкостей около отопительного оборудования, поэтому необходимо обратить внимание на то, чтобы горючие жидкости и легковоспламеняющиеся предметы находились на безопасном расстоянии от котлов, печей и каминов.

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