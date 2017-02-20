Отозван визит в Литву министра ИД Германии

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль отложил запланированный на понедельник визит в Литву, сообщил литовский МИД.

“Визит отложен на более позднее время”, – говорится в пресс-релизе.

По данным BNS, германская сторона информировала литовских дипломатов, что министр не сможет приехать из-за болезни.

В Вильнюсе З. Габриэль планировал встретиться с литовским министром ИД Линасом Линкявичюсом, а потом посетить в Рукле германских военнослужащих. Из Литвы германский министр собирался поехать в Латвию.

З. Габриэль работает министром ИД Германии с конца января. Он сменил на этой должности избранного президентом Германии Франка-Вальтера Штайнмайера.

BNS

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