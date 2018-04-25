Падение рождаемости в Финляндии может стоить миллиарды

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Снижение рождаемости в Финляндии приведет к сокращению государственной казны на миллиарды евро. По данным Исследовательского института финской экономики (Etla), падение рождаемости в стране со временем приведет к значительному дефициту государственного бюджета, что будет угрожать экономическому росту.

В связи с тем, что министерство финансов опубликовало свой последний экономический обзор 17 декабря, Тармо Валконен, консультант по исследованиям в Etla, заявил, что изменяющаяся структура населения Финляндии может побудить министерство выпустить оценку государственного дефицита в 10 миллиардов евро.

Согласно прогнозам, в течение 2018 года в Финляндии было больше смертей, чем рождений. Такая ситуация наблюдается третий год подряд. Согласно последнему прогнозу Статистического управления Финляндии, уровень рождаемости будет снижаться, а число смертей — расти, несмотря на увеличение продолжительности жизни.

Между тем Микко Споландер , генеральный директор Министерства финансов, заявил, что в 2020-х годах уменьшение рождаемости приведет к сокращению расходов на образование. Но меньшая рабочая сила также будет означать меньше налогоплательщиков 2030-х годах для поддержки государственных финансов.

Ожидается, что экономический обзор Министерства финансов окажет сильное влияние на приоритеты правительства в следующем избирательном сроке.

azertag.az