Пакт ООН по миграции вызывает сомнения у комитета сейма Литвы

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У Комитета по иностранным делам (КИД) сейма Литвы возникают сомнения относительно Глобального договора ООН по миграции, КИД просит дополнительной информации у внешнеполитического ведомства.

Позицию правительства по этому документу парламентскому комитету представили в пятницу министр иностранных дел Линас Линкявичюс и министр внутренних дел Эймутис Мисюнас.

Критики документа опасаются увеличения потоков мигрантов и ограничения возможностей государств самостоятельно осуществлять миграционную политику.

Э. Мисюнас сказал после закрытого заседания журналистам, что после того, как дискуссии переместились в сейм, окончательное решение относительно документа еще не принято, между тем глава МИД Л. Линкявичюс придерживается другой позиции: «В моем понимании, оно (решение поддержать пакт — BNS) есть, так как мы обсудили в правительстве, позиция президента сформулирована».

«У кого возникли дополнительные вопросы, мы на эти вопросы ответим. Это не какой-то договор, который нужно ратифицировать, пройти процедуры. Некоторые придают слишком большое значение весу этого документа. Многие путают, это никакой не договор и никто ничего не будет подписывать. Состоится голосование, и если две трети стран будут «за», это соглашение будет принято как декларация», — сказал Л. Линкявичюс журналистам.

Министр ИД отметил, что при голосовании по этому пакту мандата парламентского комитета не нужно, но члены комитета получат ответы на высказанные ими опасения: «(Члены комитета — BNS) спрашивали о позициях, реакцих других стран, мы попытаемся собрать такую информацию».

Член КИД консерватор Жигимантас Павилёнис говорил, что «мнение всех членов комитета было четкое — что правительство не может представлять это соглашение в розовом цвете».

«Перед тем, как отправлять министра внутренних дел поддержать (пакт — BNS), правительству следует рассмотреть опасения многих наших очень хороших союзников, например, очень большие опасения есть у Америки, Израиля, большинства стран Центральной Европы, стран Балтии. МИД не представил нам полную информацию, почему эти страны возражают, и мы предложили, что мы должны видеть полную картинку», — сказал Ж. Павилёнис BNS.

«Тогда эти минусы, опасения четко заложить в отдельную декларацию, которую, возможно, примет сейм и ясно скажет: если министр будет участвовать в заключении соглашения, то мы многие моменты не поддержим. Если, воспользовавшись эти глобальным соглашением по миграции через два-три года к нам придут какие-нибудь международные комиссары выкручивать нам руки, чтобы мы открыли границы тысячам беженцев, мы этого делать не станем», — сказал бывший посол Литвы в США.

Глава МВД Э. Мисюнас, который должен участвовать в принятии решения относительно пакта о миграции, сказал, что он «важен в мировом масштабе», и повторял, что пакт этот носит декларативный, не обязывающий характер.

«Никакой обязательности нет, всюду в тексте упомянуто, что он декларативный, необязательный для стран, и у стран есть суверенное право решать вопросы миграции и возникающие вызовы. Этот правовой акт представляет собой свод принципиальных положений, уважающий суверенное право стран самим принимать решения по вопросам миграции», — сказал Э. Мисюнас.

Свою поддержку Глобальному договору ООН по миграции в четверг высказала президент Даля Грибаускайте.

Пресс-служба президента в представленной BNS позиции Д. Грибаускайте указала, что пакт «не создает никаких новых правовых обязательств и последствий», а в нем обобщаются изложенные в предыдущих документах и международных договорах принципы и подчеркивается, что вопросы миграции остаются в суверенной компетенции государств.

«Это соглашение поможет в решении глобальной проблемы нелегальной миграции, для ее преодоления необходим диалог и должны быть сконцентрированы усилия всего международного сообщества», — говорится в комментарии президентского ведомства.

На конференции по этому пакту, которая состоится в Марокко в начале декабря, будет голосовать министр ВД Э. Мисюнас, хотя с этим не согласны некоторые оппозиционные политики страны.

У них также вызывает обеспокоенность положение документа о том, что задержание нелегальных мигрантов должно использоваться лишь как «крайняя мера» и что лучше искать альтернативные задержанию меры.

BNS