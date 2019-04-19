Парламент Литвы создаст центр для посетителей

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Литовский парламент создаст в Вильнюсе центр для посетителей, в котором будут оборудованы современные экспозиции о работе и истории сейма, сообщила в пятницу газета Lietuvos zinios.

Центр начнет действовать в 2020 году на первом этаже здания парламентской гостиницы, что на проспекте Гядиминаса.

«В новом центре будет представлено больше информации, чтобы люди могли понять, что же сейм на самом деле делает, каково устройство управления государством, как действуют разные ведомствам, наконец, как формируется бюджет», – сказала в интервью изданию вице-спикер сейма, представительница правящих «аграриев» Рима Башкене.

По ее словам, в центре смогут проходить образовательные занятия, встречи с депутатами.

Представитель оппозиционных консерваторов Юргис Разма выразил сомнения по поводу этой идеи. Он считает, что сейм должен более эффективно использовать имеющиеся помещения, кроме того, центр, находящийся совсем рядом со зданием самого парламента не будет привлекать интерес.

«Люди захотят осмотреть здание парламента. Свободные помещения для таких встреч с людьми здесь точно можно найти. Искусственная экспозиция никогда не будет лучше живой истории», – считает политик.

BNS