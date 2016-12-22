Планируют повысить пенсию

Среднюю пенсию по старости в Литве с начала следующего года планируется повысить примерно на 20 евро – на 5 евро больше, чем намечалось ранее. Это предусматривает проект бюджета Фонда социального страхования («Содра») 2017 года.

Об обещании победивших на выборах в Сейм Союза крестьян и зеленых до июля повысить пенсии на 40 евро в проекте не говорится.

На повышение пенсий с 1 января потребуется около 167,4 млн евро. Ранее планировалось, что с января пенсии увеличатся примерно на 15 евро до 281,19 евро, на что потребуется примерно 116 млн евро.

Прогнозируемые доходы бюджета «Содры» в следующем году должны составить 3,739 млрд евро – на 9% (309,7 млн евро) больше, чем ожидается в этом году, а расходы – 3,708 млрд евро, или на 6,2% (217,8 млн евро) больше. После десятилетнего перерыва бюджет фонда должен быть профицитным – планируется, что превышение его доходов над расходами составит 31,546 млн евро.

Лешек ДЛУГИ

Метки: N51 (1139) 22 декабря, пенсия, Содра