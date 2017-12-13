Плотно, сытно, с крамбамбулей!

Не ходите в гости к белорусам пообедав — чревато. Потому как главное правило хлебосольных хозяев — кормить гостей «з прымусам», то есть до отвала, до полного изнеможения. И никакие отговорки не помогут.

Работать в Беларуси всегда умели и ели соответственно. Заботливо ухоженная земля давала щедрые урожаи, и по осени хозяева набивали закрома мешками с горохом и фасолью, засыпали в амбары зерно, ставили в погребе кадушки с квашеной капустой и укладывали горы рыжей тыквы, морковки, свеклы и бульбы (то бишь картошки). Ну а ели так, чтобы сил хватило до следующего урожая.

В праздничные дни на столе красовались сыры, колбасы и сальтисоны. В печи вздыхали и булькали горшки с кашами и похлебками. На стол подавали мясные, овощные, рыбные блюда — и каждое было шедевром, требующим к себе весьма уважительного отношения: подано — так съешь! Остывшую еду не грели и повторно на стол не ставили.

В богатых и знатных «панских» домах меню было совсем другим: маринованные угри, уха из петуха, цеппелины, лосиные губы в подслащенном уксусе и прочие разносолы и деликатесы. Современная же белорусская кухня удачно сочетает все традиции сразу, но главным принципом остается: «Сытно и вкусно!»

Драники с луком и морковкой

Картофель — 3 шт., морковь — 1 шт., лук репчатый — 0,5 шт., мука — 2,5 ст. л., масло растительное — 3 ст. л., соль, перец черный молотый, базилик сушеный.

Морковь очистить, вымыть и натереть на крупной терке. Лук очистить и мелко нарезать. Разогреть на сковороде 1,5 ст. л. масла. Обжарить лук и морковь до золотистого цвета. Картофель очистить, вымыть и натереть на крупной терке. Смешать картофель с обжаренными овощами. Добавить муку, соль, специи. Тщательно перемешать. На сковороде разогреть оставшееся масло. Ложкой выкладывать овощную массу, формируя округ­лые котлетки. Жарить драники из картофеля с морковью и луком на среднем огне, с двух сторон, до румяной корочки. Подавать со сметаной или любым другим соусом.

Суп гороховый

Ребрышки свиные копченые — 500 г, горох — 250 г, картофель — 400 г, лук репчатый — 100 г, морковь — 100 г, лавровый лист— 3 шт., масло растительное — 3 ст. л., соль, перец черный молотый, зелень свежая.

В трехлитровую кастрюлю с холодной водой положить ребрышки, залить водой, довести до кипения и варить примерно 30 минут. Готовые ребра вынуть, остудить и отделить мясо от костей. Предварительно замоченный на несколько часов в воде горох добавить в бульон, туда же положить мясо и варить еще 30 минут. Положить в суп нарезанный брусочками картофель, варить 5 минут. Лук и морковь очистить, мелко нарезать, обжарить на растительном масле, отправить в суп и варить до готовности картофеля. Добавить соль, перец, лавровый лист, через 15 минут снять с огня, вынуть лавровый лист и оставить суп под крышкой на 15-20 минут. Перед подачей украсить свежей зеленью.

Пячисто из свинины

Свинина — 1,5 кг, чеснок — 4 зубчика, масло растительное — 2 ст. л., петрушка сушеная — 2 ч. л., соль, паприка, тмин.

Мясо вымыть, промокнуть бумажным полотенцем. Чеснок очистить и пропустить через пресс, добавить 1 ч. л. соли, 1 ст. л. растительного масла, паприку и тмин — по вкусу, тщательно перемешать. Обмазать получившейся кашицей мясо, поместить в жаропрочную форму, смазанную оставшимся растительным маслом. Посыпать петрушкой, накрыть листом фольги, поставить в духовку, разогретую до 180 °С, и держать на протяжении 2,5-3 часов. За 15 минут до готовности снять фольгу и запекать до образования румяной корочки.

Котлеты «Папараць кветка»

Филе куриное — 500 г, сало — 70 г, лук репчатый — 1 шт., яйца — 1 шт., сыр твердый — 80 г, масло сливочное — 40 г, зелень (укроп или петрушка) — 0,5 пучка, сухари панировочные, масло растительное, соль, перец черный молотый.

Куриное филе вымыть, обсушить, нарезать кусочками, пропустить через мясорубку вместе с луком и салом. Посолить, поперчить. Добавить яйцо. Хорошо перемешать фарш. Сыр и масло натереть на терке, добавить измельченную зелень. Перемешать. Слепить из фарша лепешки размером с ладонь. В серединки поместить масляно-сырную начинку. Сформировать овальные котлеты, обвалять в сухарях. В сотейник влить растительное масло и обжарить котлеты со всех сторон на небольшом огне до румяной корочки (около минуты с каждой стороны). Сложить котлеты в форму для запекания и поместить в разогретую до 170 °С духовку на 20-25 минут.

Кишка бульбяная

Картофель — 1,5 кг, лук репчатый — 1 шт., грибы лесные — 250 г, ветчина — 200 г, черева натуральная — 2 м, масло растительное, соль, перец черный молотый, орех мускатный.

Лук и грибы мелко нарезать. Лук обжарить до мягкости, добавить грибы и довести до готовности. Картофель очистить, первую половину натереть на крупной терке, вторую — на мелкой. Образовавшуюся жидкость слить. Нарезать ветчину мелкими кубиками. Смешать все ингредиенты, посолить, поперчить, добавить мускатный орех по вкусу. Череву вымыть, надеть на насадку для колбасы, начинить картофельной массой, перевязать в нескольких местах и сделать несколько проколов. Уложить колбаску на противень, смазанный растительным маслом, и поставить в духовку, разогретую до 160 °С. Запекать час. В конце приготовления слегка увеличить температуру для образования корочки. Подавать горячей.

Налистники с творогом

Мука — 1 стакан, молоко — 1 стакан, яйца — 3 шт., масло растительное — 100 мл, сахар — 5 ст. л., творог — 500 г, изюм — 60 г.

Изюм замочить в миске с водой. В миске смешать венчиком 2 яйца, просеянную муку и 2 ст. л. сахара, влить молоко и перемешать блендером. Влить стакан воды, снова перемешать, добавив в конце растительное масло. Разогреть сковороду, испечь тонкие блинчики и накрыть их большой миской. Перемешать до однородности творог, 3 ст. л. сахара и яйцо. Изюм отжать от воды и добавить в начинку. В середину каждого блина положить начинку, свернуть налистники и обжарить их на сковороде до румяности.

Каша пшенная с луком, картофелем и грибами

Шампиньоны свежие — 300 г, крупа пшенная — 0,5 стакана, лук репчатый — 1 шт., масло растительное, соль, перец черный молотый.

Луковицу очистить, мелко нарезать и обжарить на растительном масле. Крупу залить 2 стаканами воды и оставить. Грибы очистить, нарезать небольшими кусочками, положить к луку, накрыть крышкой, чтобы сохранить сок и аромат, и пассеровать до готовности. Добавить в сковороду крупу вместе с водой. По мере приготовления посолить и поперчить. Накрыть кашу крышкой и тушить на небольшом огне в течение 10 минут. Снять кашу с огня, дать ей слегка настояться и подавать.

Инф. «ЛК»

Метки: N50 (1190) 14 декабря, рецепты