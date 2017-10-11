По ком не звонил колокол?

(Окончание. Нач. №40).

Экстремистски настроенная польская молодежь считала Литву слабым противником и предпринимала попытки демонстративно выражать свое противостояние Литовскому правительству. 29 октября 1939 года, около 13 часов, на улице Пилес толпа польской молодежи, около 800 человек, пыталась устроить демонстрацию. В тот же день около 300 человек собрались у помещения 1-го полицейского участка, выкрикивая лозунги против литовской полиции и освистывая ее. Только после применения резиновых дубинок толпа протестантов была разогнана.

31 октября польские экстремисты устроили еврейские погромы на улицах Шопено, Арклю и Пилимо. От их рук тяжело пострадали 22 еврея, 13 человек отделались легкими травмами. Были разбиты оконные стекла, разграблены магазины… Около городского самоуправления собралась толпа, выкрикивающая: «Да здравствует Польша!», «Прочь литовцев!» и другие антигосударственные лозунги. На улице Диджейи были заброшены камнями проезжающие литовские военные. Протестующую толпу только вечером успокоила конная полиция. Было задержано 66 погромщиков.

Беспорядки в Вильнюсе продолжались и 1-2 ноября. 1 ноября польские деятели организовали акт уважения сердца Ю. Пилсудского на кладбище Расу. Около мавзолея был устроен почетный караул из учащейся молодежи. Торжественно исполняли гимн Польши, прославляли Польское государство и правительство. С кладбища Расу участники торжества направились к Святым воротам и Кафедральной площади, где против них выступила конная полиция. Из толпы в полицию была брошена граната и был застрелен служащий Полиции государственной безопасности Владас Савицкас. В тот же день четверо мужчин, вооруженные ножами, напали на литовский военный патруль, который, обороняясь, застрелил одного нападающего, другие убежали.

1 ноября были задержаны 104 человека, большинство из них польские учащиеся. Среди задержанных были братья Борис и Петр Филипповы, бросавшие гранату в полицию, а также Т. Кондратович, подозреваемый в убийстве работника Полиции государственной безопасности. Они были переданы военно-полевому суду. У задержанных были конфискованы отпечатанные воззвания, которые подписали «Польские орлы». 31 октября – 2 ноября еврейские погромы прошли в Ново-Вильне, Майшягале и Пабраде.

2 ноября во время Велинес на кладбище Расу собралось около 25-30 тысяч поляков. Они скандировали: «Прочь!», а собравшиеся вокруг кладбища отвечали: «Литовцев».

Многотысячная разбушевавшаяся толпа от кладбища повернула в центр города. На их пути встала литовская конная полиция, которой руководил военный комендант Вильнюса П. Каунас. После того, как толпа манифестантов не подчинилась приказу полиции «Разойтись!», конные стражи порядка приступили к активным действиям и демонстранты были разогнаны.

В своем рапорте П. Каунас сообщает, что экстремисты должны быть разгромлены и сурово наказаны. И только такое поведение литовского правительства может быть эффективно: «Поляк понял, что литовец может показать строгость там, где она обязательно необходима».

После беспорядков 31 октября – 2 ноября 1939 года ситуация в Вильнюсе успокоилась, и массовые общественные акты протеста прекратились. Однако в это же время началась активизация польского подполья: создавались различные тайные и гражданские организации, издавались нелегальные газеты, печатались листовки, распространялись враждебные Литве слухи, накапливалось оружие, офицеры обучали молодежь. Польское подполье желало победы Англии и Франции над Германией и восстановления довоенного Польского государства благодаря военному восстанию.

В Литве после возвращения Вильнюса активно создавались тайные польские организации. По утверждению польского историка К. Тарки, таких организаций на территории Литвы было от 40 до 60.Такая активность местных поляков противоречила не только литовским законам, но и Постановлению Польского правительства в эмиграции от 12 декабря 1939 года, запрещающему учреждать в Литве польские военные организации и с оружием в руках бороться против Литовского правительства.

Силы и форма действий подпольных организаций были различны. Одни состояли из нескольких человек, другие насчитывали в своих рядах значительно большее число участников, которые были более активны в своих действиях. Все нелегальные организации стремились к одному – восстановить территорию Польского государства в границах довоенного государства, на востоке – с Восточной Литвой, Западной Белоруссией и Западной Украиной. Поэтому польские организации оккупантами считали не только Германию и Советский Союз, но и Литовскую Республику.

Литва, по мнению польской стороны, являлась самым слабым противником, поэтому было стремление обратить Вильнюс в один из главных центров польского сопротивления.

Цель и задачи, действия этих подпольных организаций неизбежно пересекались с жизненно важными для литовской нации и Литовского государства интересами.

То, что по польским понятиям считалось патриотизмом, для литовцев означало покушение на государственные интересы, и поэтому действия польских организаций считались антигосударственными действиями и преследовались согласно литовским законам.

…Но дружба между Германией и СССР оказалась недолгой. С началом Великой Отечественной войны 22 июня 1941 года «Пакт Молотова – Риббентропа» утратил свою силу. Спустя чуть больше месяца Советскому Союзу вновь пришлось повернуться лицом к Польше. Между странами было заключено «Соглашение Сикорского-Майского». 30 июля в Лондоне премьер-министр Польского государства в изгнании В. Сикорский и посол СССР в Великобритании И. Майский в здании Министерства иностранных дел Великобритании, в присутствии британского министра иностранных дел Э. Идена и премьер-министра У. Черчилля, подписали Соглашение о восстановлении дипломатических отношений между правительством СССР и правительством Польской Республики в изгнании. Дипломатические отношения с Польшей Советский Союз прекратил в одностороннем порядке 17 сентября 1939 года. Советское правительство признало договор от 23 августа 1939 года утратившим силу в части территориальных изменений в Польше. К соглашению прилагался Протокол, в котором было записано: «Советское Правительство предоставляло амнистию всем польским гражданам, содержащимся ныне в заключении на советской территории в качестве ли военнопленных или на других достаточных основаниях, со времени восстановления дипломатических отношений». Однако добиться возврата Вильно и Виленского края полякам не удалось. Литву к этому времени уже «сделали» советской, а Сталин не привык раздавать «свои» земли.

…50 лет спустя, в 1989 году Съезд Народных Депутатов СССР осудил факт подписания секретного дополнительного протокола от 23 августа 1939 года и признал эти документы «юридически несостоятельными с момента их подписания».

Если у кого-то из читателей возникнут сомнения в действительности вышеизложенных событий 28 октября – 2 ноября 1939 года, рекомендую обратиться в Литовский государственный архив, найти там дела из фондов 378 и 401 и прочитать все в оригинале.

Николай ЖУКОВ

Фото из личного архива Н. Жукова

Метки: N41 (1181) 12 октября, История, протокол, СССР