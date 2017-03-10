По железным дорогам в Литве в этом году перевезено на 3,3% больше грузов – 7,864 млн. тонн

Контролируемая государством литовская железнодорожная компания Lietuvos gelezinkeliai (Литовские железные дороги) за два первых месяца этого года перевезла 7,864 млн. тонн различных грузов – на 3,3% больше, чем в январе и феврале 2016 года, сообщила в пятницу компания.

В январе-феврале 2017 года по сравнению с таким же периодом прошлого года наиболее заметно – на 14,6% – увеличились объемы грузов, перевозимых транзитом. Также увеличились объемы перевозок экспортируемых и местных грузов – на 11,8% и на 2,2% соответственно.

“В 2016 году было перевезено 47,6 млн. тонн грузов, в этом году есть возможности увеличить этот объем хотя бы на 2–3%. С учетом конкуренции и геополитической ситуации цель – амбициозная. Вполне вероятно, что железные дороги соседних стран будут по-прежнему стремиться востановить объемы перевозок грузов за счет Lietuvos gelezinkeliai, особенно с крупнейших заводов Беларуси”, – сказал для пресс-релиза глава Дирекции грузовых перевозок Lietuvos gelezinkeliai Эгидиюс Лазаускас.

Транзит в этом году увеличился благодаря росту на 14,6% грузопотока в Калининградскую область. Наиболее заметно увеличились перевозки нефти и нефтепродуктов – на 47,1%, продуктов пищевой промышленности – на 31,5%. На 14,5% увеличились объемы перевозок твердого минерального топлива.

Среди экспортируемых грузов наиболее заметно увеличились перевозки продуктов питания – на 55,5%. Перевозки нефти и нефтепродуктов возросли на 16,3%.

BNS

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