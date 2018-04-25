Подозрения в допинге

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Подозрения в том, что Евгений Шуклин во время Олимпийских игр в Лондоне употреблял допинг, не имеют никакого отношения к политике и прошедшим выборам, заявила президент Национального олимпийского комитета Литвы Дайна Гудзинявичюте.

Президент олимпийского комитета также информировала, что у нее пока нет официальной информации о результатах анализа образца «Б».

По ее словам, несмотря на некоторые ошибки в первом письме, которое ЛТОК получило в конце декабря, нет никаких сомнений, что в употреблении допинга подозревается именно Е. Шуклин.

«Спортсмен сам обратился в антидопинговое агентство и к юристам и сам попросил вскрыть образец «Б», — говорила глава ЛТОК. Она заметила, что обычно анализ образца «Б» занимает около двух недель.

Напомним, что в начале февраля о подозрениях в употреблении допинга в социальных сетях сообщил сам Е. Шуклин, углядев в этом политический оттенок.

Д. Гудзинявичюте в своем интервью сказала, что в случае подтверждения подозрений в употреблении допинга Е. Шуклину придется вернуть олимпийскую серебряную медаль и также возникнет вопрос о возвращении премий и стипендий, которые он получал. По мнению главы ЛТОК, спортсмен также может быть лишен ренты спортсмена, которую он получает с 2017 года.

Отвечая на вопрос, может ли этот человек защитить себя в суде, если образец «Б» покажет то же самое, что и первый анализ, Д. Гудзинявичюте сказала, что суды иногда выигрываются и из-за процедурных нарушений.

«Если удалось бы доказать, что были какие-то нарушения при взятии анализов, тогда может быть… Случаев, когда образец «А» является позитивным, а образец «Б» — негативным, я не припомню», — подчеркнула президент ЛТОК.

Артурас РАЧАС