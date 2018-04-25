Подозревают саботаж в системе внутренних дел и министерстве

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Министр внутренних дел Литвы Эймутис Мисюнас заявил, что ждет более детальной информации от служб по поводу возможного подстрекательства к недоверию в системе внутренних дел и министерстве.

Как сообщил в четверг портал delfi.lt, МВД получило информацию Службы общественной безопасности (СОБ) о встречах бывших сотрудников системы внутренних дел, на которых они могли договариваться о том, как подстрекать к вражде в системе и в учреждениях МВД.

«Организовывалось определенное недоверие к руководителям учреждений МВД, конкретно СОБ, вбивали клин, пытались создавать разногласия, конфликты между мною и руководителями. Это действительно вызывает озабоченность, и это нужно проанализировать и расследовать», – сказал журналистам в пятницу Э. Мисюнас после встречи с главой СОБ Ричардасом Поцюсом.

По его словам, требуется определенная «правовая оценка некоторых действий и их инициаторов».

«Есть информация и Служба спецрасследований, и прокуроры, ждут данных и уточненной информации от этих учреждений (…), нужно оценить и некоторые угрозы, имеющиеся в МВД, действительно ли такие есть. Если оценим и увидим, что угрозы есть, придется принимать действия по их устранению», – пояснил Э. Масюлис.

По сообщению delfi.lt, в предоставленной Э. Масюлису информации упоминается сейчас уволенный со службы бывший командир Вильнюсского подразделения СОБ, полковник Сандрюс Сурвила и другие бывшие руководители службы.

Отмечается, что С. Сурвила, его тесть, бывший командующий II полком внутренней службы Станисловас Станчикас, бывший многолетний командир СОБ Сергей Мадалов, бывшие командующие различных служб МВД периодические встречаются в гостинице С. Мадалова Ilanka в Румшишкесе и в Вильнюсе.

В предоставленной информации говорится, что бывшие должностные лица обсуждают ситуацию в МВД и подчиненных ему учреждениях, а также как спровоцировать разногласия между министерством, министром и службами, вернуть влияние старых командиров в системе МВД, дестабилизировать положение в службах, скомпрометировать и отстранить нынешних руководителей.

МВД утверждает, что информация касается постоянных встреч и обсуждений бывших руководителей МВД и других служб (генералов), которых бывших и настоящих полковников системы МВД, сотрудников министерства.

BNS