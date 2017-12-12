Пограничники смогут использовать огнестрельное оружие против неопознанных безпилотников

Пограничники смогут использовать огнестрельное оружие и специальные средства удаленного воздействия против неопознанных беспилотных самолетов, сообщила во вторник Служба охраны госграницы Литвы (СОГГЛ).

Глава СОГГЛ Ренатас Пожела утвердил описание порядка, согласно которому пограничники смогут предпринимать действия против беспилотников, которые могут нарушить интересы национальной безопасности, охраны госграниы или нанести иной ущерб.

Силовые методы и огнестрельное оружие пограничники смогут использовать, если будет установлено, что у управляющего беспилотным самолетом нет разрешения на полеты в приграничной зоне, а полет беспилотника осуществляется в зоне заставы СОГГЛ или ответственности пограничников: в пограничной зоне, над охраняемым объектом.

Силовые методы в отношении беспилотного самолета может использоваться только на территории Литвы, когда беспилотный аппарат лети в в приграничной зоне у внешней границы, над территориями, где запрещены полеты или над прочими объектами, над которыми полеты ограничены местной властью, и когда все возможности посадить аппарат иным способом использованы и не дали результатов.

Сотрудник СОГГЛ, в случае, если не создаст непосредственную угрозу жизни гражданина, обладает правом использовать огнестрельное оружие против беспилотного самолета, если возникнет неизбежная опасность жизни или здоровью самого пограничника или других лиц.

Порядок, регулирующий силовые методы против беспилотников, вступит в силу с начала следующего года.

Сейчас пограничники тестируют технические средства с дистанционным управлением для нейтрализации беспилотников.

В этом году сотрудники СОГГЛ зафиксировали 33 случая несанкционированных полетов беспилотных летательных аппаратов.

BNS

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