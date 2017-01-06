Погрузки оператора терминалов углеводородов Klaipedos nafta – максимальные за 5 лет

В прошлом году выручка оператора терминалов сжиженного природного газа (ТСПГ) и перевалки нефтепродуктов компании Klaipedos nafta снизилась на 5,6% до 103,7 млн. евро, а только в декабре, по сравнению с декабрем 2015 года, снизилась на 43,4% до 8,1 млн. евро.

Klaipedos nafta отмечает, что в прошлом году ее погрузки были самыми большими за последние пять лет: перевалка нефтепродуктов увеличилась на 13,6% до 7,338 млн. тонн, а регазификация на ТСПГ – в 3,2 раза до 14,6 млн. мегаватт-часов. Только в декабре, по сравнению с декабрем 2015 года, погрузки сократились на 16,6% до 581 тыс. тонн, а регазификация выросла в 4,5 раза до 850 тыс. мегаватт-часов.

Совокупные погрузки терминала в прошлом году благодаря росту погрузок НПЗ Orlen Lietuva и увеличению потоков нефтепродуктов из Белоруссии в первой половине 2016 года.

Через информационную систему Вильнюсской фондовой биржи Nasdaq компания сообщила, что только выручка от одной лишь погрузки нефтепродуктов сократилась на 8% до 36,7 млн. евро, а в декабре – снизилась на 31,6% до 2,6 млн. евро. Выручка ТСПГ в 2016 году, по сравнению с 2015-ым, сократилась на 4,1% до 67 млн. евро, а в декабре – на 7,6% до 5,5 млн. евро.

BNS

Метки: Klaipėdos nafta, газ, Литва