Полиция Литвы перекрыла канал поставок героина в Вильнюсский цыганский табор

Вильнюсская полиция выявила таджиков, которые поставляли героин в столичный цыганский табор. Есть предположение, что в ходе этого расследования был выявлен и перекрыт канал поставок наркотиков с Ближнего Востока, который организовал гражданин Таджикистана, установивший тесные преступные связи с представителями цыганской общины Литвы.

Также была разрушена точка оптовой торговли героином, действовавшая рядом с табором, откуда наркотики напрямую поставлялись в табор.

В ходе операции был обнаружен и изъят крупнейших объем героина, из обнаруженных в Литве – 20 кг. Из него можно произвести 200 тыс. доз наркотика. Стоимость обнаруженного героина превышает 1 млн. 200 тыс. евро, сообщила Вильнюсская полиция.

В середине 2016 года было начато досудебное расследование в связи с незаконным владением большим объемом наркотических веществ. Сотрудники криминальной разведки после длительного следствия собрали и проанализировали полученные данные, удалось установить, что лицо, которое поставляло наркотики в табор, приезжало из Средней Азии и часто останавливалось в Каунасе.

В результате анализа и системного сбора информации о пересечении внешних границ Евросоюза этим человеком было установлено, что это 35-летний гражданин Таджикистана и России К. Р.

Подозрения усилились тем, что таджик, каждый раз указывал, что приезжает приобретать автомобиль, однако по приезде не интересовался его покупкой и не осуществлял ее.

Было зафиксировано, что два гражданина Таджикистана бывают рядом с табором и оставляют рядом с дорожным знаком подозрительный пакет, в котором при проверке был обнаружен 1 кг. героина. Позднее эти два гражданина Таджикистана были задержаны.

Когда в Каунасе были выявлены два транспортных средства, используемых перевозчиками, в них было обнаружено около 19 килограммов. Суд выдал санкцию на арест подозреваемых.

Уголовное дело в связи с незаконным владением особо крупной партией наркотических веществ передано в Вильнюсский окружной суд. Уголовный кодекс предусматривает за подобные преступные действия от 10 до 15 лет.

Премьер Саулюс Сквярнялис, ранее занимавший должность министра внутренних дел, ранее заявлял, что Вильнюсский цыганский табор – одна из крупнейших точек распределения героина в стране.

BNS

Метки: героин, Евросоюз, Литва, табор