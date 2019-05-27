Поменяются шесть из одиннадцати представителей Литвы в Европарламенте

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После состоявшихся в воскресенье выборов в Европарламент (ЕП) должно поменяться шесть из одиннадцати представителей Литвы.

После выборов в ЕП не останется консерваторов Лаймы Андрикене и Альгирдаса Саударгаса, социал-демократа Зигмантаса Бальчитиса, избранного с Литовским союзом либералом в ЕП прошлого созыва Антанаса Гуоги, а также избранных со списком партии «Порядок и справедливость» Валентинаса Мазурониса и Роландаса Паксаса.

Л. Андрикене была седьмой в списке партии консерваторов Союз отечества — Христианские демократы Литвы (СО — ХДЛ) и в ЕП не прошла, показывают предварительные данные рейтингования.

А. Саударгас и З. Бальчитис не баллотировались в ЕП.

А. Гуога баллотировался с Литовской партией центра, но эта партия не получила мандатов.

В. Мазуронис остался вторым номером в списке кандидатов Партии труда (ПТ). Партия получила один мандат и в ЕП должен работать и ранее представлявший там эту партию Виктор Успасских.

Р. Паксас баллотировался с избирательным комитетов, однако он не получил ни одного мандата.

Помимо В. Успасских, в ЕП продолжат работу работавшие в ЕП прошлого созыва либерал Пятрас Ауштрявичюс, социал-демократ Вилия Блинкявичюте, лидер Избирательной акции поляков Литвы — Союза христианских семей (ИАПЛ — СХС) Вальдемар Томашевский и представитель Литовского союза крестьян и зеленых (ЛСКЗ) Бронис Ропе.

Согласно предварительным данным, новоизбранными европарламентариями от Литвы станут парламентский социал-демократ Юозас Олякас, представитель ЛСКЗ, бывший знаменитый баскетболист Шарунас Марчюлёнис, консерваторы — профессор Людас Мажилис, парламентарии Андрюс Кубилюс и Раса Юкнявичене, а также член сейма Аушра Мальдейкене, которая баллотировалась с избирательным комитетом.

BNS