Попытка ввести общество в заблуждение

🔊 Воспроизвести

Обвинившая заочно бывшего прокурора Симонаса Слапшинскаса российская правоохрана таким образом пытается повлиять на прокуроров Литвы и ввести общество в заблуждение.

«Такие сообщения иностранного государства, в которых одновременно распространяются ложные утверждения о событиях 13 января и о суверенитете Литвы, следует расценивать исключительно как попытки незаконно повлиять на выполняющих свои обязанности прокуроров, судей, других должностных лиц, а также как стремление ввести общество в заблуждение. Подобные решения иностранного государства в отношении должностных лиц другой страны противоречат принципам правосудия, которыми руководствуются демократические правовые государства», – говорится в сообщении прокуратуры.

Прокуратура утверждает, что не получала из России никаких официальных сообщений о, вероятно, начатом в прошлом году в отношении литовских судей и прокуроров уголовном преследовании, а также о предъявленных обвинениях.

Об обвинениях российского Следственного комитета (СК) в адрес С. Слапшинскаса сообщило российское новостное агентство «Интерфакс». В сообщении говорится, что работавший с резонансным делом о событиях 13 января 1991 года С. Слапшинскас заочно обвиняется в «противоправном уголовном преследовании граждан РФ».

Россия еще в июле прошлого года известила о том, что начала расследование в отношении литовских судей и прокуроров, связанных с рассмотрением дела 13 января.

С. Слапшинскас возглавлял Департамент уголовного преследования Генпрокуратуры в 2011-2016 годах. С 2016 года он работает адвокатом.

В ответ на обвинения в адрес С. Слапшинскаса прокуратура в своем сообщении напомнила, что еще в декабре прошлого года объявила о проведении расследования относительно вероятного шпионажа в пользу России.

Подозрения в нем предъявлены «целой сети лиц», в том числе бывшему лидеру Социалистического народного фронта Альгирдасу Палецкису, который с октября прошлого года находится под арестом. Были арестованы и другие лица, но их имена и фамилии не разглашаются.

«Прокуратура подчеркивает, что с целью зашиты законных интересов должностных лиц Литвы постоянно ведется сотрудничество и обмен актуальной информацией с ответственными лицами и ведомствами», – говорится в сообщении.

В декабре прошлого года генеральный прокурор утверждал, что данные досудебного расследования о шпионаже показывают, что российская разведка нацелилась на особенно болезненные для литовского общества сферы, темы и процессы, в том числе и на дело о событиях 13 января 1991 года. Рассмотрение этого дела в суде завершено. 27 марта судейская коллегия Вильнюсского окружного суда должна вынести решение по этому делу.

Обвинения в преступлениях против человечности и военных преступлениях, совершенных в составе организованной группы, предъявлены 67-и гражданам России, Украины и Беларуси, которые в 1991 году занимали руководящие должности в Компартии СССР, министерствах обороны, внутренних дел, КГБ, их военизированных подразделениях.

Подготовлено по BNS и литовским СМИ