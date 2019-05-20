После инаугурации В. Зеленского – двухсторонняя встреча с Д. Грибаускайте

В понедельник после инаугурации новый президент Украины Владимир Зеленский встретился в Киеве с президентом Литвы Далей Грибаускайте, сообщила пресс-служба главы литовского государства.
На встрече обсуждалось укрепление двухсторонних отношений, геополитические вызовы и ситуация в сфере безопасности, сотрудничество Украины с Евросоюзом и НАТО, говорится в сообщении.
Д. Грибаускайте подчеркнула, что Литва последовательно и принципиально поддерживает людей Украины, твердо поддерживает суверенитет и территориальную целостность этой страны, оказывает всестороннюю поддержку.
По словам президента, выбрав В. Зеленского, украинцы выразили твердое стремление жить в европейском государстве со стандартами европейской демократии, верховенством закона, прозрачности и прав человека.
«Поэтому особо важно преодолеть коррупции, обеспечить прозрачную деятельность государственных институтов, судов и правоохраны, западную культуру бизнеса, осуществить реформу энергетического сектора, повысить энергетическую безопасность и реализовать прочие важные реформы», – говорится в сообщении.
Инаугурация президента Украины началась в 10 часов по местному (и литовскому) времени. На ней присутствуют представители более 50 государств.
В. Зеленский был избран президентом Украины 21 апреля во втором туре выборов. Он получил более 70% голосов, победив стремившегося быть переизбранным Петра Порошенко.
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«Президент Литвы Даля Грибаускайте во время телефонной беседы поздравила Виктора Януковича с избранием Президентом Украины», — сказано в сообщении.
Согласно сообщению Янукович поблагодарил Грибаускайте за теплые поздравления и пригласил на церемонию инаугурации.
Он подчеркнул, что убежден в динамическом развитии добрососедских отношений между Украиной и Литвой на принципах доверия и взаимоуважения.
Напомним, 14 февраля Центральная избирательная комиссия признала лидера Партии регионов Януковича Президентом по итогам выборов.