После инаугурации В. Зеленского – двухсторонняя встреча с Д. Грибаускайте

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В понедельник после инаугурации новый президент Украины Владимир Зеленский встретился в Киеве с президентом Литвы Далей Грибаускайте, сообщила пресс-служба главы литовского государства.

На встрече обсуждалось укрепление двухсторонних отношений, геополитические вызовы и ситуация в сфере безопасности, сотрудничество Украины с Евросоюзом и НАТО, говорится в сообщении.

Д. Грибаускайте подчеркнула, что Литва последовательно и принципиально поддерживает людей Украины, твердо поддерживает суверенитет и территориальную целостность этой страны, оказывает всестороннюю поддержку.

По словам президента, выбрав В. Зеленского, украинцы выразили твердое стремление жить в европейском государстве со стандартами европейской демократии, верховенством закона, прозрачности и прав человека.

«Поэтому особо важно преодолеть коррупции, обеспечить прозрачную деятельность государственных институтов, судов и правоохраны, западную культуру бизнеса, осуществить реформу энергетического сектора, повысить энергетическую безопасность и реализовать прочие важные реформы», – говорится в сообщении.

Инаугурация президента Украины началась в 10 часов по местному (и литовскому) времени. На ней присутствуют представители более 50 государств.

В. Зеленский был избран президентом Украины 21 апреля во втором туре выборов. Он получил более 70% голосов, победив стремившегося быть переизбранным Петра Порошенко.

BNS

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