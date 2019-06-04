Послы Израиля и Польши на Украине против установки памятника Шухевичу

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Бартош Цихоцкий и Джоэл Лион, главы дипмиссий Польши и Израиля на Украине, выразили протест против открытия в Ивано-Франковске памятника Роману Шухевичу – лидеру Украинской повстанческой армии (ОУН-УПА).

Об этом сообщает в понедельник, 3 июня, информационное агентство РИА Новости со ссылкой на посольство Польши в Киеве.

«Посол Польши Бартош Цихоцкий и посол Израиля Джоэл Лион направили письмо мэру Ивано-Франковска, в котором выражают протест против открытия нового памятника Роману Шухевичу. Послы напоминают, что люди, выжившие после массовых убийств, в которых Роман Шухевич сыграл решающую роль, до сих пор живут в Украине, Польше и Израиле», – говорится в сообщении посольства, опубликованном в социальной сети Facebook.

Экс-президент Украины Петр Порошенко в мае 2015 года дал ОУН-УПА статус «борцов за независимость» Украины, а членам организации – различные социальные гарантии.

Москва это решение осудила, отметив, что «Украина – это та страна, где неонацисты от слов перешли к делу и убили тысячи гражданских лиц» и выразив уверенность, что «подобным действиям надо давать адекватную оценку на международном уровне».

NEWSru.com.il

By Klymenkoy — Own work, CC BY-SA 4.0, Link