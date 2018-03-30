Посольство РФ в Германии заинтересовалось аварийным автобусом с детьми из Калининграда – прошедшим “все проверки ГИБДД”, но задержанным под Берлином

Сотрудники посольства РФ в ФРГ проясняют ситуацию вокруг задержания полицией Берлина неисправного туристического автобуса, в котором следовали на родину около 40 российских детей и подростков.

“Сейчас мы проясняем ситуацию, но это займет определенное время”, – сообщил журналистам пресс-атташе Денис Микерин. Об этом пишет РИА “Новости”.

Микерин добавил, что ни турфирма, ни родители детей, ни полиция пока не обращались в российское диппредставительство.

– Владельцу автобуса грозит штраф до 5 тысяч евро

Накануне полиция Берлина сообщила в Facebook, что в понедельник, 26 марта, задержала на автобане при выезде из столицы неисправный туристический автобус, который перевозил почти 40 детей и подростков из России, возвращавшихся на родину. После прохождения проверки выяснилось, что у автобуса имеются существенные технические дефекты – не работали левый передний и правый задний тормоз, бензобак был не закреплен и угрожал отвалиться, все диски были полностью изношены, подвеска передней оси была сломана, а выхлопная система так сильно повреждена, что была установлена высокая опасность возгорания.

Следовавшие автобусом дети и подростки были размещены в отеле, сообщили в полиции. Таким образом, возникла задержка в их отправке на родину. Водитель должен был оплатить гарантийный депозит. В пресс-релизе отдельно указана реакция учительницы, которая сопровождала маленьких россиян и выразила свое непонимание мерами немецких правоохранителей, которые сочла чрезмерными в связи с такими “мелкими” дефектами.

Автобус, шокировавший полицию Берлина, ранее прошел все проверки ГИБДД

Автобус, перевозивший российских детей по Германии и остановленный немецкой полицией, перед выездом прошел все проверки ГИБДД, заявила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

“Автобус калининградский, 2006 года выпуска, перед выездом он прошел все необходимые проверки и получил печать в ГИБДД. С учетом того, что пассажирами были дети, трудно поверить, что жуткое описание его состояния, представленное немецкой прессой, может соответствовать действительности”, – сказала она “Интерфаксу”.

Тюрина уточнила, что на автобусе была организована экскурсия по маршруту Польша – Германия для школьников 9-11-х классов с 24 по 27 марта.

“Автобус остановили 26 марта в Берлине на автобане для инструментального осмотра, это обычная практика в Европе. Нашли недочеты – как говорят российские операторы-автобусники, практически ни один автобус не проходит осмотр в Германии без замечаний, а суммы, которые выставляют за ремонт, вызывают большие сомнения в их объективности”, – добавила она.

По данным РСТ, детей разместили в той гостинице, которая и должна была быть по программе, то есть фактически это была плановая ночевка. “Перевозчик пригнал из Польши другой автобус, и утром группа продолжила маршрут – также по программе, а не “с большой задержкой”, как сообщает немецкая пресса. И точно в рамках программы 27 марта дети вернулись в Калининград, никаких претензий к организаторам поездки школа не предъявила”, – подчеркнула пресс-секретарь РСТ.

Владельцу автобуса грозит крупный штраф

Владельцу неисправного автобуса, который перевозил калининградских школьников, грозит штраф в несколько тысяч евро, сообщает “Клопс.ру” со ссылкой на полицию Берлина.

“Виновное ответственное лицо понесет наказание в виде штрафа. По предварительным данным, сумма составляет от трех до пяти тысяч евро”, – рассказали там.

Сейчас автобус конфискован и находится под надзором местной полиции. Специалисты дадут оценку его техническому состоянию, после чего вернут собственнику.

В региональной ассоциации перевозчиков “Клопс” пояснили, что пассажирские автобусы должны обязательно проходить технический осмотр дважды в год. За их состояние отвечает Ространснадзор. “Сам владелец отвечает за состояние автобуса, более серьезный контроль при перевозке детей. На внутриобластных перевозках школьников состояние транспорта перед каждым рейсом проверяет сотрудник Госавтоинспекции”, – отметил глава ассоциации Владимир Гренц.

Междугородний автобус перед рейсом должен быть осмотрен сотрудником ГИБДД, подтвердили изданию в Общероссийском объединении пассажиров.

NEWSru.com

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