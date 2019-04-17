Правила утилизации старой резины

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Согласно Правилам дорожного движения, с 10 апреля нельзя ездить на шипованной резине, а летнюю — можно использовать с 1 апреля, если Министерство транспорта и коммуникаций не продлевает сроки в связи с неподходящими погодными условиями.

Чаще всего водители меняют покрышки в автосервисах. В таком случае старую резину они могут оставить там бесплатно. Продавцы резины также обязаны бесплатно принимать у покупателя старые покрышки от того же транспортного средства, для которого он их покупает. Кроме того, с 1 января 2019 года каждый покупатель должен получать письменную информацию о местах и способах утилизации старой резины. Это требование регламентировано законом.

Жители также могут сдать старую резину на специальные площадки для крупногабаритных отходов, которые принимают у каждого жителя 4-5 покрышек в год бесплатно. Старые покрышки, как и другие автомобильные отходы (фильтры, амортизаторы, масло и т.д.), можно сдать и компаниям, занимающимся утилизацией отходов. За некоторые отходы они даже платят жителям. Однако есть и отходы, за утилизацию которых должны платить сами граждане.

Подробную информацию о существующем порядке можно получить на сайте www.atliekos.lt.

Подготовлено по BNS и литовским СМИ