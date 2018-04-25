Правительство Финляндии отправили в отставку из-за провала социальных реформ

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Премьер-министр Финляндии Юха Сипиля попросил президента страны Саули Ниинистё отправить кабинет министров в отставку. Глава государства согласился на такой шаг.

До формирования нового состава правительства нынешний кабмин пока продолжит работу, сообщает Yle. Причиной отставки правительства называют провал реформы здравоохранения и системы социального обеспечения.

Дело в том, что парламентская конституционная комиссия отказалась одобрить несколько новых законопроектов, которые касаются местных самоуправлений. А так как они тесно связаны с реформой здравоохранения и системы социального обеспечения, то не получила одобрения и реформа, уточняет «Интерфакс». При этом ранее реформу довольно долго обсуждали в парламенте и в правительстве.

Поэтому правительство меньшинства, в которое входят Коалиционная партия, Центристская партия и партия «Синее будущее» и рейтинг которой в настоящее время составляет 32,1%, решило уйти в отставку.

«Отставка была моим решением, которое поддержали члены правительства», — сообщил Сипиля на пресс-конференции. Теперешний кабинет министров будет считаться временным до парламентских выборов 14 апреля. «Но если к началу председательства Финляндии в Совете Европейского союза новое правительство сформировано не будет (Финляндия возглавит Совет ЕС 1 июля.), то мы готовы будем работать и дольше», — заявил он.

NEWSru.com