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Правительство Испании начинает процесс возвращения марокканских детей. Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на El Pais, правительство Испании и марокканское правительство уже начали процесс возвращения несопровождаемых несовершеннолетних марокканских детей, находящихся в Испании.

По данным Управления Верховного комиссара по делам беженцев ООН, в Испанию в 2018 году прибыло больше несопровождаемых несовершеннолетних мигрантов – около 5500 человек. По данным официального реестра, почти 70 проц из более чем 11 000 детей в Испании являются марокканцами. Прошлым летом две автономные общины Андалусия и Мелилья, где проживает больше всего несовершеннолетних детей, потребовали от правительства решения данной проблемы.

Европейский союз, в свою очередь, объявил о предоставлении Марокко 140 миллионов евро для реализации мер по сдерживанию миграции.

26 февраля в Мадриде состоялась первая встреча на высоком уровне с участием представителей обеих стран, чтобы начать процесс. Правительство называет эту формулу «добровольным возвращением» и планирует распространить эту инициативу на другие автономные общины.

Испанская сеть помощи мигрантам и беженцам выступила против меры, которая квалифицируется как попытка правительства криминализировать несовершеннолетних.

Аналогичная мера была применена в Париже, где марокканские дети, живущие на улице, вызвали проблемы в безопасности граждан.