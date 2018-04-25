Правительство утвердило план по улучшению демографии

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Правительство утвердило План действий по реализации Стратегии демографии, миграции и интеграции на период с 2019 по 2021 год, целью которого является повышение численности населения до трех миллионов человек.

Предполагается, что реализация этой ключевой стратегии развития государства станет одним из приоритетов в распределении государственного бюджета на 2020 год.

Премьер-министр Саулюс Сквярнялис рассказал, что в плане собраны меры по борьбе с низкой рождаемостью, короткой продолжительностью жизни, высокой эмиграцией и низким уровнем обратной миграции. В общей сложности в рамках межведомственного плана предусмотрено около 100 конкретных мер.

Первой целью плана является улучшение семейного благосостояния в Литве. В условия входит увеличение пособия на ребенка с 30 до 50 евро. Также предполагается, что мать или отец, работающие в течение первого года после родов, получают 50% пособия по уходу за детьми и семейную дисконтную карточку для дополнительных льгот или скидок на самые современные товары и услуги. В ближайшем будущем также оценят возможность предоставления финансовых стимулов — возврат налогов или снижение ставки НДС.

Вторая цель плана — сбалансировать миграционные потоки, которые привели к быстрому сокращению населения в Литве в последние годы. Для того чтобы стимулировать граждан Литвы возвращаться из-за границы, будут организованы биржи труда.

Планируется поддерживать общественные инициативы по адаптации и удовлетворению нужд репатриантов. Также значительно увеличат количество консультаций по наиболее актуальным вопросам возвращения и интеграции с участием посольств и муниципалитетов Литвы.

Третья цель — предоставить больше возможностей пожилым людям оставаться активными членами общества. Этот раздел предусматривает постепенное увеличение пенсий по социальному страхованию (в среднем на 25 евро в год). Также предлагается предоставить всем неработающим людям пенсионного возраста скидки на местный общественный транспорт в размере 80%.

Для заботы о здоровье пожилых людей предлагается организовать дополнительную бригаду неотложной медицинской помощи для более эффективного реагирования на вызовы, а также снизить расходы на лекарства и увеличить объем стоматологических услуг.

Информация «ЛК», BNS