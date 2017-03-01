Правительство взялось за бутылку

Меры по сокращению доступности алкоголя должны быть приняты уже в этом году, заявил премьер-министр Саулюс Сквярнялис.

По его словам, должны сократиться торговые точки по продаже алкогольных напитков, подорожать лицензии, сократиться время работы и увеличиться возрастной ценз. Премьер подчеркивает, что эти вопросы он уже обсудил с представителями Литовской ассоциации торговых предприятий.

Поспешные и не взвешенные решения властей в секторе торговли могут сказаться как на растущих ценах, так и на новой волне эмиграции, отмечает Литовская ассоциация торговых предприятий. Именно это они акцентировали на встрече с Саулюсом Сквярнялисом.

По словам торговцев, даже те решения, которые в сфере торговли принимают из самых благородных побуждений, могут иметь побочное действие, поэтому их надо оценивать комплексно, анализируя расходы и пользу.

«Во время обсуждения актуальных вопросов, связанных с планируемой работой правительства, мы высказали свое мнение и представили возможные сценарии воздействия этих решений на торговую сферу. Мы думаем, что это очень чувствительные вопросы, которые скажутся на каждом жителе Литвы, поэтому мы просили премьера принимать только взвешенные решения. Мы как ассоциация обязались помочь учреждениям власти и делиться с ними всей необходимой информацией», – отметил глава ассоциации Лауринас Вилимас.

По его словам, по многим вопросам члены ассоциации – самый точный источник информации, поэтому ее нужно анализировать перед принятием подобных решений.

Сквярнялис акцентировал, что нужно ответить на вопросы общества о ценах и развеять или подтвердить существующие мифы.

Кроме того, участники встречи согласились в одном – общая цель это снижение масштабов употребления алкоголя, однако нужно договориться о принятии самых подходящих для этого мер.

«Мы не являемся сторонниками принятия грандиозных революционных или крайних решений, но мы и не из тех, кто стабильно ничего не предпринимает, поскольку так себя вести больше нельзя. Это касается и способа решения вопросов, связанных с употреблением алкоголя, и других связанных с бизнесом сфер», – сказал после встречи Сквярнялис.

Тем временем с 1 марта 2017 года начнут действовать новые акцизы, в результате чего подорожают алкоголь и табачные изделия.

Министерство финансов сообщило, что акциз на пиво увеличится на 112%, на вино и другие ферментированные напитки – на 92-111%, крепкий алкоголь – на 23%.

Только из-за повышения акциза 0,5 литра пива может подорожать на 14 центов, вина (до 8,5 градусов) – на 21 цент, крепче 8,5 градусов – на 53 цента, другой крепкий алкоголь – на 0,72 цента.

Кроме того, с 1 марта увеличится акциз на табачные изделия – в среднем на 10,5%.

Пачка сигарет в среднем подорожает на 16 центов.

В 2017 году за счет акцизов госбюджет планирует получить доходы в размере 1,339 млрд евро (на 14,3% больше, чем предусмотрено в плане на этот год), это составит 16,9% консолидированных доходов бюджета.

Планируется, что повышение акциза на табачные изделия принесет госбюджету дополнительно 23 млн, а на алкоголь – около 45 млн евро.

Инф. «ЛК»

Метки: N9 (1149) 2 марта, акциз, алкоголь, Лауринас Вилимас, лицензии, Саулюс Сквярнялис, табак