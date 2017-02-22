Правящие взялись за фармацевтов

Министр здравоохранения Аурелиюс Вярига своим указом отменил требование, согласно которому у аптек должна быть определенная общая площадь помещения. Это означает, что отныне компании сами могут решать, какая площадь им необходима для осуществления качественной фармацевтической деятельности. Тем временем парламентская фракция Союза крестьян и зеленых начнет менять правовые акты, регулирующие область фармацевтики.

Конец монополии

В таких требованиях больше нет необходимости, потому что сейчас лекарства доставляются намного быстрее, чем раньше, когда аптеки получали их один раз или несколько раз в неделю, отмечает Министерство здравоохранения. Поэтому они могут регулировать количество запасов, и им больше не нужны большие помещения, как раньше.

Такую рекомендацию ранее представлял и Совет по конкуренции, по мнению которого, до сих пор действовавшие требования создавали неодинаковые условия для аптекарской деятельности в городе и в сельской местности, а разные требования, касающиеся площади, ограничивали их конкуренцию.

По словам Вяриги, такое решение принято после того, как были оценены не только рекомендации Совета по конкуренции, но и реальная ситуация, которая говорит о том, что слишком большие бюрократические помехи осложняли учреждение аптек.

«Надеемся, что сейчас лекарства станут более доступными для пациентов в маленьких городах, потому что помещения площадью 60 кв. м были слишком большой финансовой ношей для аптек. Так что деятельность аптек больше не будет ограничиваться квадратными метрами. Об этом мы много дискутировали не только с политическим правлением Министерства здравоохранения, но и ассоциациями аптек, мы выслушали мнение Государственной службы по контролю над лекарствами по поводу предложения отменить установленное требование, согласно которому у городских аптек должна была быть площадь 60 кв. м», — утверждает Вярига.

По его словам, в ближайшее время также планируется расширить границы деятельности аптек и предоставить им право предоставлять различные услуги так называемой фармацевтической опеки.

«Например, при сотрудничестве с медиками аптекари смогут помогать пациентам решать вопросы, касающиеся употребления назначенных лекарств, чтобы им не приходилось звонить врачу или вновь возвращаться к нему ради элементарной консультации или прививки. Это позволило бы аптекарям выполнять больше значимых работ и гарантировать, что пациенты необходимые услуги могли бы получить в удобном месте и в удобное время», — отметил министр здравоохранения.

Планируется, что эти нововведения будут поощрять рациональное потребление лекарств, сократят количество случаев лечения в больницах, позволят избежать длинных очередей, сократить неработоспособность пациентов, помогут избежать болезней и гарантируют более хорошие результаты лечения.

Как снизить цены?

Во время весенней сессии Сейма Союз крестьян и зеленых начнет менять правовые акты, регулирующие область фармацевтики. Парламентская фракция представила изменения, которые, если будут приняты, позволят сократить цены на лекарства и повысить прозрачность фармацевтического сектора.

По словам министра здравоохранения Аурелиюса Вяриги, сокращение цен на лекарства — трудное, но очень важное решение для системы здравоохранения и каждого пациента.

«Мы видим реальные возможности, как это сделать. Мы уже готовы во время весенней сессии Сейма представить немало поправок к правовым актам, которые, по нашему мнению, позволили бы сократить стоимость лекарств, повысить их доступность пациентам и сократить их путь до людей. И это только часть предлагаемых нами нововведений. Мы и дальше будем искать способы, как сделать более прозрачным механизм компенсации цен на лекарства и как его улучшить. Однако, стоит признать, для этого недостаточно только правовых поправок — необходимо осознание аптекарей и медиков, того, насколько важно, чтобы люди платили меньше за лекарства», — отмечает Вярига.

Чтобы как можно быстрее ввести в перечень компенсируемых препаратов новые появляющиеся на рынке более дешевые лекарства, в первую очередь будет изменен Закон о фармации, в котором установлены требования по утверждению этого перечня. Планируется, что список компенсируемых лекарств будет пересматриваться чаще — то есть не раз в год, как сейчас, а хотя бы два или, в идеальном варианте, четыре.

Планируется гарантировать, чтобы для как можно большего числа пациентов лекарства были доступны по как можно более низким ценам не только в аптеках, но и в медучреждениях. Подготовленные поправки к Закону о фармации предоставят больницам право приобретать лекарства и в нелитовских упаковках. Это позволит не только сэкономить средства Фонда обязательного страхования здоровья и больниц, но и ускорит доставку лекарств в медучреждения, сократит их путь до пациентов. Лекарства в упаковках, на которых информация представлена на иностранном языке, могли бы приобретать не только больницы, но и поликлиники. Будут утверждены меры безопасности, которые гарантируют безопасность общества, например, вместе с посылкой в медучреждение будут отправляться информационные листки с описанием лекарства на литовском языке.

Согласно ранее подписанному указу министра здравоохранения меняется порядок, актуальный для производителей и аптек — после вступления его в силу нельзя будет сообщать о ценах на лекарства заинтересованным сторонам. Как утверждает Совет по конкуренции, это позволит сократить цены на препараты и повысит конкуренцию. Производители могут и дальше декларировать скидки, но информация будет недоступна другим производителям лекарств и их представителям.

Кроме того, чтобы аптеки активнее предлагали покупателям более дешевые лекарства, они будут обязаны продавать определенное количество более дешевых медикаментов. Это будет предусмотрено в договорах, заключенных между территориальными больничными кассами и аптеками.

Лешек ДЛУГИ

Метки: N8 (1148) 23 февраля, Аурелиюс Вярига, министр здравоохранения, монополия, фармацевты, Цены