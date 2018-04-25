Предлагающие признать КПЛ преступной организацией стремятся к исторической справедливости

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Два представителя партии консерваторов — Аудронюс Ажубалис и Лауринас Кащюнас -, которые предлагают признать преступной организацией Коммунистическую партию Литвы (КПЛ), утверждают, что они добиваются исторической справедливости.

Согласно представленному ими проекту, лица, которые в советское время занимали руководящие посты в КПЛ, должны об этом объявить накануне выборов, а также при участии в конкурсе на соискание должности на государственной или дипломатической службе.

Скрывшие такую информации будут отстранены от конкурса на государственную службу, а о принадлежности кандидатов к бывшей элите коммунистической партии должна будет сообщать Центральная избирательная комиссия.

«Сегодняшний день я назвал бы началом конца одной из глав истории Литовского государства. Наш проект направлен на однозначную идентификацию настоящих виновников оккупации Литвы, вдохновителя и организатора многогранного и массового террора против Литвы — Компартии Литвы», — заявил на пресс-конференции в парламенте Ажубалис.

«Мы говорим о высокопоставленных лицах, принимавших решения. Вся КПЛ объявляется преступной организацией, но прямым эффектом был бы разговор о личностях более высокого ранга», — вторил ему Кащюнас.

Гвидас Руткаускас, председатель Литовского союза политзаключённых и ссыльных, сказал, что его организация, объединяющая почти 30 тыс. членов, ждала такого проекта на протяжении десятилетий.

«Мы были в Сибири, страдали, замерзали, сидели в тюрьмах, сколачивали гробы из неотёсанных досок, а часть людей в Литве состояла в Литовской коммунистической партии. В партию вступали не только ради идеи, были люди, которые были вынуждены вступать, но, я заявляю это громко, никому не приставляли дуло пистолета и не заставляли подписывать», — сказал глава союза.

На вопрос, почему проект представлен именно сейчас, А.Ажубалис утверждал, что для такого предложения должно было настать подходящее время, поскольку раньше проекту было бы оказано сильное сопротивление.

Согласно проекту, Компартия Литвы должна быть признана «преступной организацией, которая в 1940-1941 и 1944-1990 годы в оккупированной СССР Литве установила диктатуру».

В документе говорится, что кандидаты в депутаты Сейма, на пост президента, мэра, членов местных органов власти, депутатов Европарламента должны указать, на какой должности они были в Компартии — это касается бывших членов и секретарей ЦК КПЛ, кандидатов в члены Бюро и Президиума, а также бывших инструкторов ЦК КПЛ, начальников отделов и их заместителей, руководителей секторов и др., а также бывших комсомольских лидеров.

BNS