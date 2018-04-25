Премьер Литвы: меня не занимают деловые интересы Р. Карбаускиса

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Литовский премьер-министр Саулюс Сквярнялис после появившейся в СМИ информации об удобрениях, импортируемых из России концерном Agrokoncernas, который принадлежит лидеру правящих «аграриев» Рамунасу Карбаускису, заявил, что его не интересуют детали бизнеса Р. Карбаускиса.

«Я точно не занимают интересы бизнеса господина Карбаускиса. Очевидно, если применяются санкции в отношении компании, то никакой импорт невозможен. Это следует уточнить, говорим ли мы о случае, или о компании. Я деятельно не вникал в эту информацию», – сказал премьер журналистам в четверг.

По словам С. Сквярнялиса, если возникают сомнения по поводу импортируемых Agrokoncernas удобрений, то можно обратиться в ведомства, которые проведут расследование.

«Если у кого-то возникают какие-то вопросы, то есть ведомства, которые ответственны за это, можно к ним обратиться – по поводу расследования или получения ответов», – сказал премьер.

Все же, он сказал, что не представляет, как можно было бы импортировать удобрения санкционных компаний.

«Не очень представляю, что на литовский рынок могло бы попадать что-то от компаний, попадающих под санкции», – сказал глава Кабмина.

Как сообщило литовское радио и телевидение LRT, Agrokoncernas импортирует удобрения не только российских производителей «ФосАгро» и «Акрон» — в Литву поставляется и продукция друга детства Владимира Путина, строившего мост в Крым.

Российскому олигарху Аркадию Ротенбергу принадлежат 80% акций «Минудобрений». В отношении последнего, в связи с близкими связями с Кремлем, с 2014 года применяются международные санкции, однако сама компания в «черном списке» не упоминается.

LRT утверждает, что Agrokoncernas закупает удобрения через посредника компании А. Ротенберга в Дубае – компанию AgriculturalMinerals DMCC.

При этом Agrokoncernas признает, что хотя удобрения закупают в Дубае, в Литву они поступают не из этой страны. Литовский концерн не раскрывает, откуда точно импортирует удобрения.

Р. Карабаускис заверяет, что работающие в Agrokoncernas агрономы не могут знать всех акционеров. Agrokoncernas утверждает, что импортируя продукцию принадлежащих А. Ротенбергу «Минудобрений», не нарушает никаких законов.

За нарушение международных санкций Уголовный Кодекс Литвы предусматривает штраф, арест или лишение свободы сроком до 5 лет. За эту преступную деятельность отвечает и юридическое лицо.

BNS