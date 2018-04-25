Премьер Литвы получил ответы всех служб о ситуации в стране

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Литовский премьер-министр Саулюс Сквярнялис получил из всех ведомств ответы по поводу ситуации в стране, однако не комментирует их содержание.

«Поступили ответы из всех ведомств, в которые мы обращались», — сказал в пятницу BNS пресс-атташе премьера Томас Бяржинскас.

С. Сквярнялис в декабре обратился в восемь ведомств — Департамент госбезопасности, Второй департамент оперативных служб, Бюро криминальной полиции Литвы, Службу охраны госграницы Литвы, Департамент охраны руководства, Службу расследований финансовых преступлений, Криминальную службу Департамента таможни, Службу спецрасследований и Департамент по делам тюрем.

Т. Бяржинскас сказал, что премьер не будет комментировать содержание полученных ответов, потому что это засекреченная информация.

С. Сквярнялис обратился в эти ведомства перед митингом бастовавших учителей и их сторонников в Вильнюсе. По данным BNS, еще перед этйо акцией правительства получило информацию из полиции и Департамента по делам тюрем.

Президент Даля Грибаускайте и парламентский Комитет по национальной безопасности и обороне не получали эту информацию.

По данным BNS, некоторые предоставленные данные связаны с представителями фракции «аграриев».

BNS