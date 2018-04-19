Премьер Литвы: позиция президена не согласуется с принципами правового государства

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквярнялис говорит, что мотивы, по которым президент Даля Грибаускайте отклонила кандидатуру адвоката Гедрюса Данелюса на должность министра юстиции, не согласуются с принципами правового государства.

“Когда человеку из-за профессии, в которой он честно и порядочно выполняет свои обязанности, не позволяют стать министром – это не правовой аргумент”, – сказал премьер журналистам.

“Более того, это сигнал правовой общественности, показывающий, что в Литве мы можем сомневаться в том, что мы являемся правовым государством, что мы уважаем право каждого человека на защиту, что это право у нас обеспечивается беспристрастно”, – сказал премьер.

Он выразил сожаление, что отклонена “кандидатура профессионального, сильного юриста, который мог смело и сразу решать накопившиеся проблемы системы юстиции”.

Президент Д. Грибаускайте заявила, что Г. Данелюс не будет назначен министром потому, что был адвокатом в деле о политической коррупции.

“Представленный премьером кандидат Г. Данелюс не будет назначен на пост министра юстиции из-за вероятного конфликта интересов. Адвокат сам принимает решения о представлении интересов и защите того или иного клиента. Выбор кандидата представлять клиентов в конкретном деле о политической коррупции не позволяет назначить его на политическую позицию”, – говорится в комментарии президентского ведомства для BNS.

Премьер сказал, что узнал о решении президента от журналистов.

“Спасибо вам очередной раз, если бы не вы, я бы не знал многого, и только с вашей помощью я узнаю о решениях, принятых в президентском ведомстве”, – сказал премьер.

На вопрос, не мог ли повлиять на решение президента его отказ отправить в отставку министра сельского хозяйства Бронюса Маркаускаса, как требует президент, премьер ответил, что “если это повлияло, то это достойно сожаления, потому что это совершенно не связано”.

“Я еще раз говорю, отклонен сильный юрист, сильный профессионал, возможно, одна из версий, что хотят перемен”, – добавил С. Сквярнялис.

На вопрос, какими будут его дальнейшие действия, премьер сказал, что спокойно обдумает это решение. “Возможно, я получу аргументы, не от СМИ, и тогда решения могут быть разными”.

На вопрос, означает ли нынешняя ситуация, на его взгляд, острую конфронтацию президентского ведомства и правительства, премьер ответил: “Даже если не выслушали кандидата в министры юстиции – тоже позиция”.

Г. Данелюс отказался комментировать BNS решение президента до тех пор, пока не увидит его мотивы.

BNS

Метки: Литва