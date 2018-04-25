Премьер Литвы просит у польского министра помощи литовскому культурному центру в Сувалках

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Премьер-министр Литвы Саулюс Сквярнялис еще раз выразил вице-премьеру, министру культуры и национального наследия Польши Петру Глинскому пожелание, чтобы правительство Польши создало условия для ретранслирования Литовского радио и телевидения LRT на польских территориях с компактным проживанием литовцев, а также попросил помощи создаваемому в Сувалках Центру литовского образования и культуры.

Потребность в таком центре и детском саду в Сувалках некоторое время назад сформулировали проживающие там литовцы. Этот вопрос обсуждался и на встрече с польским премьером Матеушем Моравецким в сентябре. Тогда С. Сквярнялис сказал, что получил обещание решить вопрос с помещением.

С. Сквярнялис напомнил, что в мае этого года было начато ретранслирование польских телеканалов в юго-восточной части Литвы, этот проект полностью финансируется на средства литовского бюджета. Так что глава правительства Литвы выразил пожелание, чтобы правительство Польши создало условия для ретранслирования программ LRT на территориях компактного проживания граждан Польши литовского происхождения.

«Польша является ближайшим стратегическим партнером в регионе, с которым нас связывают исключительно тесные связи, и мы рады тому, что в последнее время удалось достичь прогресса во многих областях, особенно важно, что активизируются контакты на самом высоком политическом уровне. Ваш визит в Литву дополняет двусторонний диалог на высоком уровне», — сказал премьер С. Сквярнялис.

Как указывает пресс-служба правительства, премьер также подчеркнул важность совместных усилий в деле сохранения культурного наследия двух стран.

Для более эффективного решения возникающих в этой сфере вопросов премьер предложил активизировать деятельность двусторонней Группы экспертов по культурному наследию.

На встрече с польским вице-премьером обсуждались и технические проекты реставрации и сохранения Острой брамы (ворот Аушрос, Святых ворот — ред.) в Вильнюсе.

«Находящееся здесь сокровищница была инвентаризирована и временно переведена на хранение в Музей церковного наследия в Вильнюсе, и все работы по обустройству идут слаженно, они будут выполнены надлежащим образом, с обеспечением обмена необходимой информацией с Польшей», — отмечается в сообщении правительства.

Также обсуждались вопросы реставрации и сохранения исторического вильнюсского кладбища Расу, за которыми наблюдают соответствующие органы власти Польши. Правительство утверждает, что поддерживает планы Вильнюсского городского самоуправления пригласить польских экспертов с целью обеспечения качества работ по реставрации этого объекта.

С. Сквярнялис также подчеркнул, что в ближайшее время дальнейшему обустройству мемориала в Паняряй будет уделяться «особое, приоритетное внимание правительства».

Кроме того, польского премьера М. Моравецкого намечается пригласить на церемонию перезахоронения останков предводителей восстания 1863–1864 годов Сигизмунда Сераковского и Кастуся Калиновского на кладбище Расу. Правительство планирует это перезахоронение летом 2019 года, останки будут перезахоронены в центральной часовне кладбища Расу.

BNS