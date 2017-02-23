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Премьер Литвы С. Сквярнялис начинает визит в Германии

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 02 23, 13:00   |   Комментариев: 0

В среду литовский премьер-министр Саулюс Сквярнялис прибыл с визитом в Германию. В четверг в Берлине его примет канцлер Ангела Меркель, чтобы обсудить, вопросы безопасности, энергетики, миграции.

Это будет четвертый зарубежный визит литовского премьера, приступившего к работе в декабре. В ходе двухсторонней встречи глав правительств также планируется обсудить будущее Евросоюза. В ЕС усиливается беспокойство по поводу его единства в связи с решением британцев выйти из блока, агрессивным поведением России, опасностью исламских экстремистов, неуверенностью в курсе внешней политики США.

С. Сквярнялис постарается заручиться поддержкой Германии в синхронизации систем электропередачи Балтийских стран с Западом, изложить озабоченность литовского правительства в связи с безопасностью строящейся в Белоруссии АЭС, сообщили дипломаты.

Главы правительств также обсудят вопросы бюджета ЕС.

В ходе визита речь пойдет и о ситуации в сфере безопасности, дислокации немецких военных в Литве с целью сдерживания России.

BNS

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