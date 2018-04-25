Премьер-министр видит угрозы, но гарантирует: референдум о гражданстве состоится

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Премьер-министр Саулюс Сквярнялис утверждает, что референдум по узаконению двойного гражданства «однозначно будет проведён» во время следующих президентских выборов в 2019 году. Хотя он одновременно признаёт возможную угрозу, что голосование может потерпеть неудачу из-за низкой активности.

Последний опрос показал, что, несмотря на большую поддержку жителями двойного гражданства, может не хватить голосов на референдуме, чтобы были приняты соответствующие поправки Конституции.

По словам С.Сквярнялиса, ещё есть время для изменения ситуации, а «правительство, Сейм и другие институты должны работать над тем, чтобы результаты референдума были успешными».

«Цифры показывают, что большая часть населения высказываются за него, но это вызов, чтобы пришло как можно больше граждан и выразили свою волю, мы видим, существует угроза, что могут не прийти, и мы не соберём более половины голосов от общей численности населения страны», — сказал в пятницу журналистам в Акмяне премьер.

По его словам, нет никаких сомнений в том, что референдум будет проведён вместе с президентскими выборами.

Проведённый по заказу Министерства иностранных дел в конце июля опрос населения показал, что голосов того числа избирателей, которые намерены участвовать в референдуме по двойному гражданству, может быть недостаточно для принятия такой поправки к Конституции.

Согласно опросу, в референдуме по двойному гражданству приняли бы участие 57% населения страны, за её узаконение готовы отдать свои голоса 71% жителей, но для принятия поправки необходимо, чтобы «за» высказались более половины всех имеющих право голоса граждан, а не только тех, кто участвует в голосовании.

В конце июля компания Sprinter Research провела опрос жителей, которым был задан вопрос: согласны ли они с тем, чтобы было установлено, что за гражданином Литвы по происхождению, имеющим, в соответствии с критериями евроатлантической интеграции, гражданство другой страны, сохраняется и литовское гражданство.

Политики рассматривают возможность проведения референдума по вопросу об узаконении двойного гражданства во время президентских выборов в следующем году. Эмигрантское сообщество добивается узаконения двойного гражданства.

Конституция предусматривает, что за исключением отдельных предусмотренных законом случаев никто не может быть одновременно гражданином Литвы и другого государства. Это положение Конституции можно изменить только путём референдума.

Эмигрировавшие из страны после восстановления независимости 11 марта 1990 года лица, в настоящее время, за некоторыми исключениями, не могут иметь двойное гражданство.

BNS