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Премьер надеется, что Кабмин определится по реформе университетов на следующей неделе

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Литовский премьер Саулюс Сквярнялис утверждает, что кабинет министров на следующей неделе должен определиться по плану реформы учреждений образования и науки.

Этот план рабочая группа премьера должна подготовить к пятнице.

“Я надеюсь, что 3 мая правительство на заседании примет решения и передаст проекты законов в сейм”, – заявил С. Сквярнялис во вторник в интервью радиостанции LRT.

В январе премьер С. Сквярнялис вместе с министром образования и науки Юргитой   Пятраускене  представили планы по реорганизации сети высших учебных заведений.  Предлагается в рамках оптимизации сети высших школ оставить в Литве к 2025 году 3-5   университетов ,  а также одну или две художественных академии и Военную академию. Хотя премьер акцентировал, что это не финальные цифры.

Сейчас в Литве действует 14 государственных университетов и несколько десятков коллегий.

BNS

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