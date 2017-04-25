Премьер надеется, что Кабмин определится по реформе университетов на следующей неделе

Литовский премьер Саулюс Сквярнялис утверждает, что кабинет министров на следующей неделе должен определиться по плану реформы учреждений образования и науки.

Этот план рабочая группа премьера должна подготовить к пятнице.

“Я надеюсь, что 3 мая правительство на заседании примет решения и передаст проекты законов в сейм”, – заявил С. Сквярнялис во вторник в интервью радиостанции LRT.

В январе премьер С. Сквярнялис вместе с министром образования и науки Юргитой Пятраускене представили планы по реорганизации сети высших учебных заведений. Предлагается в рамках оптимизации сети высших школ оставить в Литве к 2025 году 3-5 университетов , а также одну или две художественных академии и Военную академию. Хотя премьер акцентировал, что это не финальные цифры.

Сейчас в Литве действует 14 государственных университетов и несколько десятков коллегий.

BNS

Метки: кабмин, Литва, реформы, Саулюс Сквярнялис, университеты