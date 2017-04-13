Премьер прогнозирует, что правоохрана предъявит подозрения Либеральному движению

Литовский премьер-министр Саулюс Сквярнялис прогнозирует, что сотрудники правоохраны предъявят подозрения оппозиционному Литовскому либеральному движению как юридическому лицу.

“Если исходить из той информации, во всяком случае, из того, что в открытом доступе, то вполне вероятно, что должен быть сделан и этот следующий шаг. Если предъявляются претензии, что партия могла незаконно финансироваться, то, видимо, должно быть предъявлено подозрение и партии как юридическому лицу”, – сказал журналистам в четверг С. Сквярнялис.

BNS

Метки: Литва, Саулюс Сквярнялис