Премьеру Литвы вручена награда Экономического форума в Крынице

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Литовский премьер Саулюс Сквярнялис объявлен человеком 2017 года проходящего в польской Крынице экономического форума.

Награда вручена С. Сквярнялису за оживление отношений Литвы и Польши, тесного сотрудничества стран.

Вручая награду, организаторы форума акцентировали совместные проекты стран в сфере энергетики и транспорта.

«Этот день для меня лично, и, я полагаю, для нашего государства не рядовой. Можно много говорить об отношениях стран и правительств, говорить и ничего не делать. Был период, когда у наших государств было много общих вызовов, решений, дел, совместные успехи длились несколько сотен лет, был период, когда мы были по отдельности, и тогда разногласиями пользовались недруги Польши и Литвы», – заявил С. Сквярнялис на церемонии награждения.

«Намного лучше, когда у тебя есть хороший сосед, чем хороший родственник», — добавил он.

Польский премьер Матеуш Моравецкий назвал С. Сквярнялиса хорошим другом. По его словам, он часто поддерживает контакты с литовским премьером.

«Он часто пишет мне СМС по-польски», — сказал М. Моравецкий, и добавил, что надеется хотя бы когда-нибудь ответить ему предложением на литовском.

Ранее награды человека года Форума в Крынице получали бывший премьер Польши Беата Шидло, венгерский премьер Виктор Орбан, польский политик Ярослав Качиньский, бывший президент Польши Бронислав Комаровский, бывший президент Чехии Вацлав Гавел, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, экс-президент Литвы Валдас Адамкус, папа Иоанн Павел II и другие.

Экономический форум в Крынице проводится уже третье десятилетие. Он неофициально называется Давосом Восточной Европы, в начале сентября сюда ежегодно съезжаются лидеры политики и бизнеса Восточной и Центральной Европы.

BNS