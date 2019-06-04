Пресс-конференция Гитанаса Науседы

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Избранный президентом Литвы Гитанас Науседа во вторник дал пресс-конференцию, на которой ответил на вопросы журналистов. Встреча с журналистами состоялась в Президентском дворце.

Представляем вашему вниманию основные тезисы:

Г. Науседа надеется, что С. Сквярнялис останется премьером, но возможны другие варианты

Избранный президентом Литвы Гитанас Науседа считает, что премьер-министр Саулюс Сквярнялис должен остаться на своей должности после инаугурации, но не исключает и других вариантов.

«Я считаю, что С. Сквярнялис должен взять ответственность за оставшиеся полтора года», – сказал журналистам Г. Науседа.

Г. Науседа утверждает, что его приоритетом будет стабильность правительства.

«Я очень надеюсь, что он и сам приложит усилия для того, чтобы остаться на посту главы правительства. Однако, если сложится иная ситуация, я буду склонен считать, что слишком мало желания работать, или много каких-то иных целей, которые могут определить то, что правительство будет временным или нестабильным, несомненно, я не смогу одобрить такое правительство или премьера», – сказал избранный президент.

«Незаменимых людей не бывает, и в Литве точно можно найти и других кандидатов на позицию премьера, однако первый вариант, первый выбор будет заключаться в том, что бы это правительство продолжило работу, которую начало, и чтобы оно реализовало данные обещания», – сказал Г. Науседа.

Избранный президент также сказал, что будет активно участвовать в выборе министров и требовать от кандидатов должной квалификации.

Г. Науседа наложил бы вето, на попытки узаконить ренты экс-членам сейма

Избранный президентом Литвы Гитанас Науседа заявил, что наложил бы вето на попытки узаконить ренты парламентариям.

«Я не одобряю ренты не избранным членам сейма, если такой законопроект придет в президентскую администрацию, на него будет наложено вето», – заявил Г. Науседа журналистам во вторник.

Возглавляемые Гядиминасом Киркиласом социал-трудовики на минувшей неделе заявили, что обсудят с другими фракциями возможность узаконить ренты.

Портал новостей delfi.lt сообщил, что рассматривается возможность назначить отработавшему один срок полномочий в сейме парламентарию ренту в размере 30% зарплаты, а если парламентарий проработал два срока полномочий, то его рента должна составлять 40%, если три срока то 50% и больше.

Сходная инициатива с такими же пропорциями уже рассматривалась в 2007 году, однако тогда в связи с волной критики ренты не узаконили.

Г. Науседа обещает диалог с Белоруссией: в наших интересах самостоятельность партнера

Избранный президент Литвы Гитанас Науседа сказал, что будет поддерживать диалог с Республикой Беларусь, поскольку для Литвы важна самостоятельность соседнего государства.

«Беларусь является очень важным нашим соседом, очень важным партнером, которому мы уделим большое внимание. И в наших интересах, прежде всего, чтобы был независимый, самостоятельный и экономически способный партнер у нашей восточной границы. Поэтому Литва будет поддерживать диалог с Белоруссией», – сказал Г. Науседа журналистам во вторник.

По его словам, пока преждевременно говорить о том, будет ли этот диалог «на самом высшем уровне, или на уровне министров».

«Я считаю, что в любом случае мы признаем факт того, что являемся соседями, что у нас разный подход к некоторым вопросам. Это не огромная трагедия, и мы можем это обсуждать», – утверждает он.

Риторика Г. Науседы в этом вопросе несколько отличается от завершающей работу на президентском посту Дали Грибаускайте. Нынешняя глава государства не одобряла диалог с Белоруссией на высшем уровне в связи со связями последней с Россией и разногласиями по Белорусской АЭС в Островце.

Г. Науседа утверждает, что за предвыборную кампанию удалось избежать значительных долгов

Избранный президент Литвы Гитанас Науседа сказал, что объемная финансовая помощь в последние дни кампании помогла ему избежать крупных долгов.

«Я убежден, что те деньги, которые пришли на наш избирательный счет в последние дни ничем не хуже, тех, которые поступили в первые дни», – сказал Г. Науседа журналистам.

«Самое важное, что это поможет нам избежать значительных долгов», – добавил он.

Кандидаты могли собирать средства до 24 мая, пятницы.

В последние три дня Г. Науседа собрал более 70 тыс. евро.

В целом за свою избирательную кампанию президент получил 290 тыс. евро помощи, основную часть средств выделили предприниматели.

Г. Науседа сказал, что точные расходы и полученные средства кампании еще подсчитываются.

«С теми ограниченным, по сравнению с моими конкурентами, доходами, мы действительно сделали много. Я точно могу заверить, что моя команда работала очень ответственно и старалась как можно более эффективно использовать средства, которыми мы располагали», – сказал будущий глава государства.

Во втором туре президентских выборов он набрал 65,68% голосов. За бывшую министра финансов, члена сейма Ингриду Шимоните голосовали 33,04% избирателей.

Г. Науседа говорит, что будет активным в вопросах принятия бюджета

Избранный президентом Литвы Гитанас Науседа сказал, что хочет сразу активно участвовать в формировании государственного бюджета.

«Я бы хотел быть тем президентом, который подключается не в заключительных стадиях рассмотрения бюджета, а все же активно участвует со своей командой в самом начале», – сказал Г. Науседа журналистам по вторник.

Он отметил, что на минувшей неделе обсуждал этот вопрос с премьер-министром Саулюсом Сквярнялисом.

«Я конечно, как экономист, не смогу, и не хочу остаться, не имею права быть в стороне от этого очень важного закона и мы точно будем активными, выдвигая свои предложения и обсуждая те решения, которые наметило правительство», – сказал избранный президент.

Подготовка годового государственного бюджета идет с весны, правительство выносит его на рассмотрение осенью, а сейм обычно утверждает в декабре.

Г. Науседа обещал, что потребует от правительства выдвинуть финансово стабильный бюджет, однако он должен содержать меры по сокращению социального отчуждения и повышения благосостояния.

«Сегодня экономическая ситуация позволяет это сделать, но нужны и по-настоящему тонкие, мудрые решения», – сказал будущий глава государства.

Он поддерживает идею переноса даты выборов на весну, чтобы новое правительство сразу смогло начинать готовить госбюджет.

Экономист сказал, что обсуждал этот вопрос с лидерами нескольких партий и пообещал, что вернется к нему.

Г. Науседа приступит к президентским обязанностям после инаугурации 12 июля.

BNS