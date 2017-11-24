Президент Литвы: неучастие А. Лукашенко в саммите Восточного партнерства – решение Москвы

Литовский президент Даля Грибаускайте заявляет, что неучастие президента Республики Беларусь Александра Лукашенко в саммите Восточного партнерства в Брюсселе обусловлено решениями Москвы.

“Я склонна считать, что это демонстрирует то, что продемонстрировали и военные учения, что Москва хозяйничает на своей территории, а не Белоруссия, не Минск. И решения о том, куда ехать, принимает Москва, а не Минск”, – сказала Д. Грибаускайте в транслированном в пятницу интервью радиостанции LRT .

На встрече в Брюсселе в пятницу Белоруссию будет представлять министр иностранных дел, хотя приглашение получил и А. Лукашенко.

Д. Грибаускайте подчеркивает, что отношения Литвы с Белоруссией сложны по причине военного сотрудничества последней с Россией, особенно с учетом военных учений “Запад”, направленных против Запада и Литвы, а также по причине Белорусской АЭС, которую в Островце строит российская “Росатом”. По словам президента, “Росатом” “скрывает информацию и не является прозрачным строителем”, а Литва и далее будет добиваться “полноценной” миссии МАГАТЭ на БелАЭС.

BNS

Метки: Александра Лукашенко, Литва, Президент Литвы